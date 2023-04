Apollo veut valoriser Lottomatica plus de 2 milliards d’euros en Bourse

La Française des Jeux aura bientôt un nouveau concurrent coté sur une grande Bourse européenne. Le 24 avril, l’italien Lottomatica a donné le coup d’envoi à une opération qui lui permettra de rejoindre la place milanaise pour une capitalisation supérieure à 2 milliards d’euros.

Le groupe spécialisé dans les jeux d’argent et paris sportifs a mis en vente pour 600 millions d’euros d’actions dont 425 millions via une augmentation de capital réservée aux investisseurs qualifiés. Le solde, soit 175 millions d’euros, sera cédé par l’unique actionnaire Gamma Topco détenu par Apollo Global Management qui récupérera aussi 250 millions d’euros du montant levé via le remboursement d’un prêt. Lottomatica a fixé une fourchette de prix pour ses transactions entre 9 euros et 11 euros par titre, valorisant la société entre 2,265 milliards et 2,670 milliards d’euros. Selon Reuters, le livre d’ordres aurait été couvert peu de temps après son ouverture alors que la période de souscription doit durer jusqu’au 27 avril selon le calendrier indicatif communiqué par la société. Environ 90 millions d’euros supplémentaires pourraient être levés en cas d’exercice d’une option de surallocation. Selon les termes définitifs retenus, Apollo détiendra entre 67,8% et 75,9% de Lottomatica à l’issue de l’opération.

Loin de FDJ

Sous 3 milliards d’euros, la capitalisation de l’italien ressortira largement inférieure à celle de la Française des jeux (FDJ) qui affichait une valorisation boursière de 7,4 milliards d’euros le 24 avril. Contrairement à son homologue français, Lottomatica n’opère pas la loterie de son marché domestique. La société Sisal qui gère le SuperEnalotto a d’ailleurs été vendue en août dernier à l’irlandais Flutter Entertainment pour 1,9 milliard d’euros. En 2022, Lottomatica a généré 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires pour un Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté de 460 millions d’euros. Sur la même période, le chiffre d’affaires de la FDJ s’est élevé à 2,5 milliards d’euros pour 590 millions d’Ebitda courant. Le Français affiche aussi une trésorerie nette positive de 968 millions d’euros alors que la dette nette de l’Italien s’élève à 1,7 milliard.

Fermée aux investisseurs particuliers, l’introduction en Bourse de Lottomatica ne rencontrera pas le même engouement que celle de la FDJ en 2019, qui avait vu des centaines de milliers d’épargnants acquérir des titres. Le groupe peinera sans doute aussi à réitérer le succès boursier de sa concurrente transalpine dont le cours s’était envolé de 50% lors des premières semaines de cotation. Mais l’opération a le mérite de réveiller un marché européen des introductions en Bourse atone depuis le début de l’année.