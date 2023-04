Apax cède le contrôle de l’enseigne Takko Fashion à ses créanciers

Dans le portefeuille du britannique Apax Partners depuis douze ans, Takko Fashion va passer sous le contrôle de ses créanciers. L’enseigne allemande de prêt-à-porter discount a annoncé le 11 avril un accord entre son actionnaire, ses créanciers obligataires et ses banques pour restructurer sa dette.

«La nouvelle structure de capital réduira le levier de plus de 250 millions d’euros et étendra les maturités de dette jusqu’en 2026», précise un communiqué du groupe, conseillé par la banque d’affaires PJT Partners et les cabinets d’avocats Gleiss Lutz et Simpson Thacher & Bartlett.

Silver Point Capital, qui mène le consortium avec les fonds AlbaCore et Napier Park, deviendra majoritaire au capital, tandis que le britannique Apax Partners gardera une part minoritaire. Takko Fashion avait 510 millions d’euros d’obligations en deux tranches à taux fixe et variable à refinancer en novembre 2023. Il négociait depuis plusieurs mois avec ses créanciers pour passer cette échéance. Les obligations traitaient largement en-dessous du pair en anticipation de cette restructuration. La nouvelle dette sera composée d’un prêt à terme de 300 millions d’euros.

La structure de dette a compliqué les négociations. Takko disposait en effet d’une lettre de crédit et d’une ligne revolving, arrivant à échéance en mai et disposant toutes deux d’un rang privilégié par rapport aux obligations.

A lire aussi:

L’habillement, secteur fragile

Apax Partners avait racheté le groupe allemand à Advent International fin 2010, pour une valeur d’entreprise estimée à l’époque à 1,3 milliard d’euros. Un temps très prisé des fonds de private equity, le secteur de l’habillement retail a depuis engendré bien des désillusions, comme l’ont montré en France les dossiers Vivarte, IKKS ou Camaïeu. Pour Takko, qui revendique 2.000 boutiques dans 17 pays et s’est implanté en France en 2018 dans des zones industrielles, la pandémie et les tensions inflationnistes de l’après-Covid ont été douloureuses. L’envolée des taux de fret et la faiblesse de l’euro ont pesé sur les marges du discounter, gros importateur de marchandises fabriquées en Asie. La clientèle du groupe est quant à elle très sensible à l’inflation.

Takko a commencé à redresser la barre l’an dernier, avec des revenus sur 12 mois à fin décembre de 1,23 milliard d’euros et un Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté de 136 millions, presque revenus à leur niveau d’avant Covid. Mais lors de son rachat en 2010, le groupe revendiquait un taux de marge bien meilleur, avec 170 millions d’euros d’Ebitda pour près d’un milliard de chiffre d’affaires.