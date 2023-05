Worldcoin, porté par Samuel Altman, lève 115 millions de dollars

Alors que les projets crypto ont davantage de mal à lever de l’argent en 2023 après un an et demi exceptionnel en la matière, Worldcoin annonce ce 25 mai avoir bouclé une Série C de 115 millions de dollars. Figurent parmi les investisseurs le fonds très actif dans l’écosystème crypto Andreessen Horowitz (a16z) ou encore Bain Capital Crypto. La levée de fonds a été menée par Blockchain Capital. Le projet avait déjà levé 25 millions de dollars en 2021 et 100 millions de dollars en 2022.

La grande figure du projet n’est autre que Sam Altman, directeur général d’OpenAI, mondialement connu pour avoir développé le prototype d’agent conversationnel ChatGPT, utilisant l’intelligence artificielle.

Worldcoin n’est pas à proprement parlé un projet financier crypto mais veut distribuer «gratuitement» à chaque individu sur terre un cryptoactif propre circulant sur une blockchain pour pouvoir prouver son identité alors même que les moyens d’usurper l’identité se multiplient avec le développement de l’intelligence artificielle. Le projet utilise l’iris de l’œil pour pouvoir rattacher une identité à tous les cryptoactifs. Présenté en 2021, le projet est toujours très critiqué notamment par le lanceur d’alerte Edward Snowden, pour les potentiels risques d’atteinte à la protection de la vie privée.

Le cryptoactif Worldcoin ne sera pas distribué aux États-Unis, au Canada ou encore en Suède, au contraire d’une grande partie des pays européens comme la France ou l’Allemagne, selon le site internet du projet.