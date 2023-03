Wise dépasse les 16 millions de clients dans le monde

Nouvelle année, nouvelle identité visuelle. Wise, qui affiche 16 millions de clients particuliers et professionnels dans le monde, rénove son application et son site web pour se rendre plus accessible aux non-voyants et aux personnes daltoniennes. Changement de couleurs, nouvelle ergonomie… « C’est un nouveau design qui s’adapte aux gens car non seulement nos utilisateurs sont de plus en plus nombreux, mais ils nous utilisent aussi différemment », explique Kristo Käärmann, co-fondateur de Wise. Car si les clients affluent en nombre, au rythme revendiqué de 100.000 nouveaux par semaine, l’offre s’est aussi beaucoup étoffée depuis les débuts de Wise en 2011.

Partie du transfert d’argent à prix très réduit par rapport aux tarifs pratiqués par les banques, elle s’est enrichie pour devenir un compte multidevises qui permet de payer des fournisseurs à l’étranger dans leur propre devise, évitant ainsi les coûts de change sur une cinquantaine de devises. Un service apprécié notamment des petites entreprises qui représentent 300.000 utilisateurs mais 25% des volumes de transferts d’argent, soit un quart des 100 milliards d’euros échangés sur Wise en un an.

Des cartes de paiement multidevises ont aussi été lancées il y a quatre ans et sont disponibles désormais dans une quarantaine de pays. Wise a également obtenu des licences en Inde et en Israël pour proposer sous peu le compte et la carte multidevises.

Rémunération des avoirs

Le service le plus récent, la rémunération du compte, a été lancé au Royaume-Uni et à Singapour, il sera bientôt déployé en Europe. « Nos clients laissent en permanence environ 10 milliards d’euros sur leurs comptes, explique Kristo Käärmann. En cochant une case, ils peuvent nous permettre de placer cet argent en bons du trésor et recevoir une rémunération (à ce jour 3,2% sur la livre, 3,7% sur le dollar, 1,6% sur l’euro), tout en gardant accès à leurs liquidités à tout moment. »

Enfin, Wise développe aussi une stratégie de partenariat avec les banques traditionnelles qui ne peuvent pas proposer elles-mêmes du transfert d’argent à bas coût. Une soixantaine d’acteurs ont ainsi intégré la Wise Platform un peu partout dans le monde. Parmi eux, le Groupe BPCE et LIbeo, en France, Monzo, GoCardLess, Bunq, Bolt en Europe, Google Pay, Brex ou Deal aux Etats-Unis, ou encore divers acteurs à Singapour, en Australie, en Corée du Sud…