Un fort mouvement de concentration guette les fintechs

L’année 2022 a vu un retournement pour les fintechs européennes : moins de financements, des tours de table davantage orientés late stage, le retrait des fonds étrangers… le temps de l’hyper-croissance est révolu. Il a fallu s’adapter. «C’est, selon nous, assez sain, estime Emma Six, senior associate fintech chez Klein Blue, qui accompagne les directions innovation et investissement, via une plateforme de market intelligence, et qui présente une nouvelle étude sur les tendances de la fintech en Europe. Cela pousse les start-up à se concentrer sur leur business model et cela permet aussi de recentrer l’attention sur les entreprises les plus prometteuses, celles qui seront les leaders de demain. Et c’est particulièrement visible dans la fintech.»

Et effectivement, un mouvement de concentration s’est engagé avec quelques opérations emblématiques comme le rachat de Tink par Visa ou celui de Pixpay par GoHenry, puis par Acorn, ou encore celui de Joe par La Banque Postale, entre autres. Une tendance qui devrait s’accélérer en 2023, selon Klein Blue.

A lire aussi:

Echanges facilités

Au-delà de cette vision macroéconomique, Klein Blue propose sa propre lecture des tendances de fond touchant la fintech. A commencer par la tokenisation des actifs : un nouvel usage des blockchains qui devrait prendre son essor avec l’avènement d’une règlementation plus importante (MiCA, markets in cryptoassets, et le régime pilote). L’étude cite plusieurs exemples : le luxembourgeois Tokeny pour la tokenisation des actifs financiers, le français Arianee dans le secteur du luxe ou encore l’italien Block Invest. «L’intérêt de la tokenisation est de rendre ces actifs plus liquides, mais aussi plus transparents et plus traçables, explique Emma Six. Les bénéfices sont évidents pour faciliter les échanges, il reste à observer si ces acteurs encore très jeunes parviendront à avoir un impact sur leurs marchés.»

L’investissement à impact est la deuxième grande tendance, tant dans le B2B que dans le B2C : Klein Blue met en avant des entreprises variées comme Sweep, une fintech française qui a levé 89 millions d’euros et propose aux entreprises un outil de calcul de leur empreinte carbone ainsi qu’un moyen de la compenser en achetant des crédits carbone. La britannique Arabesque allie ainsi l’ESG et l’intelligence artificielle pour aider les professionnels de la gestion d’actifs à connaître l’empreinte carbone de leur portefeuille et à réaliser les arbitrages pour la faire évoluer.

Côté grand public, ce sont surtout les néobanques vertes qui font florès, comme Greenly ou Helios en France, ou bien Bunq aux Pays-Bas. Pour Emma Six, «nous devons aller vers plus de transparence et de proactivité en matière d’ESG. Si les particuliers peuvent s’impliquer à leur échelle avec des outils comme Greenly, pour les entreprises, il reste difficile d'établir leur impact carbone réel. Il est nécessaire qu’une réglementation harmonise les méthodologies de scoring pour réaliser des comparaisons fiables et fixe des règles plus strictes. Cela permettra notamment aux investisseurs de calculer l’impact carbone de leurs portefeuilles d’investissement. »

A lire aussi:

Cyber-assurance

Autre tendance marquée, la cyberassurance voit arriver de nombreux acteurs qui ont compris le besoin des petites entreprises non seulement de se couvrir, mais aussi d’accéder à des outils simples et facilement intégrables dans leurs systèmes d’information pour se protéger des attaques qui ne cessent de se multiplier. Outre le français Stoïk, l’étude cite Nayms, Baobab ou Helvengo en tant que néoassureurs ainsi que Envelop et Citalid, qui réalisent des audits de sécurité et quantifient les risques cyber des entreprises. La demande est telle que l’offre ne peut que croître.

La finance et l’assurance embarquées prennent aussi de l’ampleur, les fintechs du banking as a service ne cessent de s’étoffer : Solaris bank, Tink, Fabrick, Treezor, Weavr… Pour l’heure, l’offre s’est concentrée sur le paiement et commence seulement à émerger dans le domaine du crédit. Dans l’assurance, le phénomène devient visible avec Seyna, en France, mais aussi Simplesurance et Hakuna en Allemagne, Companjon en Irlande, Alicia aux Pays-Bas. De plus en plus d’insurtechs se positionnent comme fournisseurs en marque blanche pour les courtiers ou les assureurs, mais aussi directement pour les commerçants. Ils complètent le parcours client par une vente d’assurance avec une fluidité nouvelle. La maturité technologique du secteur et l’adoption massive des API (interfaces de programmation) contribuent à une meilleure intégration de ces jeunes pousses.

A lire aussi:

Education embedded

Enfin, Klein Blue souligne l’adoption par de nombreuses fintechs de services d’éducation financière, «une offre qui ne repose sur aucun modèle économique en tant que tel mais qui accompagne bien d’autres services comme les néobanques (GoHenry, Starling Bank…), ou les solutions d’investissement en immobilier (Beanstock) ou encore le trading (Getquin)», explique Emma Six. Mais aussi beaucoup d’autres, notamment dans le microcrédit ou l’acompte sur salaire.

Reste une catégorie spéciale : celle des «fintechs ops» qui apportent des solutions technologiques facilitant la vie des opérationnels, simplifiant les processus des entreprises, notamment dans le domaine financier, comme Numeral dans l’automatisation des paiements, Zervant dans le factoring ou Pennylane pour la comptabilité… «Cela représente un marché considérable de TPE et de PME dont les besoins restent mal servis par les banques traditionnelles», relève Emma Six.

Enquête à télécharger via ce lien : https://share.hsforms.com/1Hrpcd1t9Qy23Xs5MOIhDJQ4rhob