Un an après Terra, l'écosystème crypto est à la diète

L’adage est bien connu pour les acteurs cryptos désirant se placer sur le long terme. Engranger un maximum de bénéfices en marché haussier pour survivre en période de vaches maigres. Et un an après le krach Terra-Luna, «l’argent ne tombe plus du ciel», explique un entrepreneur crypto qui commence à trouver le temps long. Et l’embellie des cours du bitcoin et de l’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, ne suffit pas à rassurer l’écosystème.

Depuis 2014, le marché crypto joue au yoyo et alterne entre les hausses de cours spectaculaires suivies de violentes baisses qui poussent souvent ses détracteurs venus du système financier traditionnel à la qualifier de «Ponzi géant». A la différence qu’aujourd’hui, plus grand monde ne doute que l’infrastructure crypto constituera une grande partie de la tuyauterie financière de demain. Reste à savoir sous quelle forme et avec quels géants.

Portés par ce constat, de nombreux institutionnels ont cherché à rentrer sur ce marché en 2021, qu’il s’agisse de gestionnaires de fonds lançant des produits dérivés, de capital-risqueurs (VC) cherchant la pépite qui pourra rapporter gros à l’avenir, ou d’institutions bancaires tentées de multiplier les expérimentations rentrant dans le cadre de la réglementation. «A la différence des précédents marché haussiers de 2014 et 2018, celui de 2021 a clairement été celui du début de l’institutionnalisation de cet écosystème», explique à L’Agefi Tom Serres, gérant depuis 2010 des fonds VC Animal Ventures et Tomorrow Fund, spécialisés dans les investissements en cryptos, notamment en amorçage.

L’effet FTX se fait sentir

Si Terra-Luna est aujourd’hui regardé comme un projet qui se sera pour le moins avéré bancal, il est le reflet d’une frénésie, de récits qui sont «puissants dans le secteur des cryptomonnaies et peuvent avoir un impact considérable sur les prix», comme le rappelle Clara Medalie, directrice de recherche chez Kaiko, entreprise spécialisée dans les données crypto. La chute éclair de l’écosystème de Do Kwon et la vague de faillites qui s’est ensuivi, comme celle de Celsius Network, sont même aujourd’hui perçues par de nombreuses figures de la cryptosphère comme un «bon coup de balai» et la mise hors-jeu «d’acteurs clownesques», glisse un maximaliste bitcoin et entrepreneur français.

Même après quelques semaines, Chainalysis avait placé FTX derrière la chute de Terra-Luna comme «pire évènement de marché de l’année», cet état de fait s’explique notamment «parce que peu d’entreprises sont aujourd’hui véritablement sur le ‘carreau’ mais plutôt en procédure des faillites. De nombreux cryptoactifs sont donc immobilisés chez ces acteurs et n’ont pas été remis sur le marché», explique Jean-Marie Mognetti, PDG du gestionnaire d’actifs CoinShares.

En revanche, la chute de FTX a grandement entamé la crédibilité du secteur et ses effets commencent à se mesurer maintenant. «Après un tel évènement, à quelle entreprise faire confiance?», s’interroge un banquier français. «Avant FTX, nous parlions avec de nombreuses institutions du monde financier classique. Les discussions, pour certaines très avancées, sont aujourd’hui au point mort», explique le représentant d’un des principaux gestionnaires d’actifs spécialisés en crypto, qui a pour le moment stoppé son expansion en Europe.

Même si les 100 millions d’euros levés par Ledger ont un peu éclairci l’horizon, le chemin de la rentabilité reste une des grandes inconnues pour les investisseurs vis-à-vis des entreprises crypto dont certaines comme Coinhouse cherchent la bonne formule pour repartir sur de nouvelles offres de rendement après l’échec de ses Livrets crypto. La rentabilité, le sujet reste d’ailleurs tabou. «De nombreux institutionnels du monde financier classique regardent avec attention la situation. Racheter un acteur pourrait être le meilleur moyen d’entrer enfin pleinement dans ce secteur», glisse un observateur.



Les régulateurs haussent le ton

La chute de l’empire de Samuel Bankman-Fried (SBF) dont la gestion calamiteuse apparaît de jour en jour un peu plus frauduleuse au rythme des enquêtes, a également poussé les régulateurs à resserrer la vis et être bien moins tolérants, la faillite de FTX étant également considérée par de nombreux observateurs comme celle des superviseurs.

Le resserrement le plus spectaculaire a été opéré outre-Atlantique, notamment incarné par une amende de 30 millions de dollars infligée en février 2023 par la Securities and Exchanges Commission (SEC) à Kraken. Cette plateforme d’échanges de cryptomonnaies jouissait pourtant d’une solide réputation. Elle s’est retrouvée coupable, selon le gendarme boursier américain, d’un manque de transparence vis-à-vis de ses investisseurs concernant son produit de staking.

Les autorités américaines, singulièrement incarnées par le très médiatique patron de la SEC Gary Gensler, multiplient les déclarations qui ne vont pas franchement dans le sens d’un dialogue avec le secteur. Celui-ci réclame maintenant depuis plusieurs mois une clarification du cadre réglementaire et une adaptation de ce dernier pour permettre à l’écosystème de se développer. Mais cette inflexion, notamment causée par des blocages politiques qui n’ont pas permis l’émergence d’une législation adaptée, a même poussé le bon élève et géant américain Coinbase a évoqué le 19 avril un possible exil vers le Royaume-Uni ou l’Europe. Le ton de Brian Armstrong, le PDG de Coinbase, ne cesse de se durcir.

La France fait davantage figure de terre d’accueil au niveau mondial, mais a aussi haussé le ton en mettant en place à partir de cet été une version renforcée de l’enregistrement comme prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), sésame indispensable pour une entreprise désireuse d’offrir des services crypto dans l’hexagone. Après avoir multiplié les mains tendues au secteur ces derniers mois, le gouvernement a pourtant soutenu un vote à l’Assemblée nationale en avril qui prive pour le moment les influenceurs de faire la promotion rémunérée d’entreprises crypto à l’avenir. Avec plus de 60 acteurs enregistrés comme PSAN combiné aux moyens limités des superviseurs, l’inquiétude de voir émerger un FTX à la française est devenu une véritable préoccupation pour les autorités.