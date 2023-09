Teamzy, l’application pour coordonner les projets immobiliers, se lance dans le Finistère

Voilà un projet qui arrive à maturité : Teamzy est désormais disponible dans tout le département du Finistère. Cette application propose une plateforme unique pour coordonner les interventions des différents acteurs sur un projet immobilier, de la constitution du dossier à la signature de l’acte notarié, en passant par le dépôt du permis de construire, le suivi du chantier jusqu’à la remise des clés : agence immobilière, notaire, banque, entreprise de construction, collectivités locales, diagnostiqueurs, spécialistes de la rénovation, cuisinistes…

Le particulier est ainsi épaulé dans cette gestion souvent complexe, notamment dans les projets de construction : il reçoit des notifications lorsqu’un document est disponible et qu’il peut le partager avec certains partenaires. «Par exemple, l’offre de prêt de la banque arrive dans l’application de façon traçable et sécurisée, le client peut partager le document en un clic avec le notaire, qui le reçoit directement dans son logiciel métier», explique Laurent Le Bodic, directeur de Teamzy (anciennement Treckea). Ce qui permet de gagner un temps précieux sur des projets qui peuvent s’étaler sur 18 à 20 mois.

S’adapter aux différents cas de figure

Teamzy compte déjà une soixantaine de partenaires et en accueille deux ou trois de plus chaque mois. Le client peut d’ailleurs inviter ses propres artisans à utiliser la plateforme, s’ils ne sont pas membres. «Nous restons au plus près du terrain pour que chaque démarche proposée corresponde bien à la réalité, raconte Laurent Le Bodic. Par exemple, nous avons créé la démarche de vente d’un bien immobilier, qui sert parfois à financer une acquisition ou une construction en Finistère. Dans ce cas, le client n’a pas forcément besoin d’un financement. Mais il est intéressé par une fonctionnalité qui lui donne la valorisation de son bien à vendre…» Sur le plan technique, Teamzy a intégré la signature électronique et le recommandé numérique, qui sécurisent les processus.

Depuis le début de l’année, environ 150 dossiers ont été accompagnés sur quelques localités du Finistère. Le service s’étend à tout le département et devrait rapidement toucher les territoires voisins, voire au-delà. Mais Teamzy se veut au service de son territoire. Fondée par le Crédit Mutuel Arkea, le constructeur breton Trecobat et le cabinet informatique Zenika, la société souhaite accueillir des professionnels de qualité et fournir un service utile, sans pression commerciale. Ainsi, outre le Crédit Mutuel Arkea, le Crédit Agricole du Finistère est également partenaire, «et nous aurons d’autres partenaires bancaires bientôt», confie Laurent Le Bodic.

Actuellement, la start-up compte sept collaborateurs. Son modèle économique, qui reste à affiner, repose sur la rémunération de Teamzy par ses partenaires. Et même si le marché immobilier est assez chahuté, Teamzy compte bien développer de nouvelles fonctionnalités qui facilitent la vie des clients. Elle souhaite également accueillir de nouveaux actionnaires.

