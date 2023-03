Samuel Bankman-Fried est désormais pris dans l’engrenage judiciaire

Quasiment un mois après le placement sous le régime des faillites américain de la plateforme FTX, son fondateur Samuel Bankman-Fried (SBF) demeurait toujours libre de ses mouvements. Un laps de temps durant lequel il s’est notamment illustré par une série d’interviews au cours desquelles il a multiplié les maladresses en cherchant à se dédouaner auprès des investisseurs lésés.

Ce manège a pris fin mardi avec l’annonce de son arrestation aux Bahamas, rassurant au passage une grande partie de l’écosystème crypto qui commençait à se demander si SBF serait un jour contraint de s’expliquer sur la gestion calamiteuse, sinon frauduleuse, de son empire. Le bureau du procureur général des Bahamas a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il soit extradé vers les États-Unis qui se disputent la souveraineté de l’affaire avec le régulateur de l’Etat caraïbéen.

Poursuivi pour fraude

Quelques heures après l’annonce de son arrestation, la Securities Exchange Commission (SEC) a annoncé dans un communiqué poursuivre SBF pour fraude, considérant qu’il avait «construit un château de cartes sur la base de tromperie», tout en affirmant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des «des bâtiments les plus sûrs en crypto», selon les mots de son président Gary Gensler.

Selon le gendarme Boursier américain, l’entrepreneur crypto a caché à ses investisseurs le détournement de fonds des clients de la plateforme FTX vers la firme de trading Alameda Research. Il aurait aussi accordé un «traitement spécial non divulgué» à la firme de trading comprenant notamment l’octroi d’une ligne de crédit «pratiquement illimitée» sur FTX, financée par les clients de la plateforme. SBF est également accusé de ne pas avoir divulgué la véritable nature du risque concernant le bilan d’Alameda Research qui était essentiellement composé «d’actifs surévalués et illiquides» comme le FTT, la cryptomonnaie native de FTX dont le cours est actuellement proche de zéro et s’affichait encore à 23 dollars début novembre.

La SEC a aussi précisé que d’autres enquêtes liées à des «violations de la législation sur les valeurs mobilières» étaient en cours. La plainte accuse également l’entrepreneur crypto, ainsi que les cadres supérieurs Gary Wang et Nishad Singh, d’avoir utilisé le fonds des clients de FTX mélangés à ceux de la firme de trading Alameda Research et d’avoir effectué des investissements à risques, mais aussi des achats immobiliers et des dons politiques. De tels transferts d’argent étaient le souvent mal documentés, parfois jamais, explique la SEC.

Ce constat corrobore le premier état des lieux de la procédure des faillites rendu public le 17 novembre et effectué par John J. Ray III. Charge de la procédure, il a remplacé SBF comme PDG le 11 novembre. Dans ce document, il pointait notamment l’absence de réunion de conseil d’administration pour de nombreuses entités de la galaxie de SBF, le groupe ne gardant même pas une liste de tous ses comptes bancaires. John J. Ray III déclarait également ne pas être en mesure de fournir les informations financières exactes concernant Alameda Research et FTX, faute de «tenue de livres et de registres appropriés».

La liste des poursuites pourrait s’allonger dans les jours qui viennent. Le 7 décembre, le New York Times révélait que des procureurs américains de Manhattan étudiaient la possibilité selon laquelle Samuel Bankman-Fried (SBF) serait à l’origine de la chute de l’écosystème Terra-Luna en mai dernier, un effondrement à 60 milliards de dollars intervenu début mai.