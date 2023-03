Rosaly et Skello s’allient pour faciliter la vie des salariés et des employeurs

Skello, solution de pilotage des calendriers des équipes pour la restauration, l’hôtellerie, la santé, la grande distribution, et Rosaly, qui automatise le traitement des acomptes sur salaires, viennent de signer un partenariat afin d’offrir aux salariés des entreprises clientes une plus grande facilité à obtenir des acomptes sur salaires. Les données produites par Skello concernant le temps de travail des employés sont utilisées par Rosaly pour calculer les droits des salariés. Ces derniers peuvent ainsi demander et obtenir un acompte simplement en formulant la demande dans l’interface de Rosaly. Le pilotage des acomptes sur salaire est conforme aux heures effectivement travaillées par les salariés, la politique de l’entreprise est respectée, les services ressources humaines sont déchargés des calculs complexes. Skello compte 10.000 clients et 250 collaborateurs, la start-up a levé 46 millions d’euros et figure dans le French Tech 120. Rosaly est utilisée par plus de 150 entreprises de toutes tailles, dans la restauration, la distribution, la santé notamment, et a levé 10 millions d’euros en septembre 2022.