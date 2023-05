Revolut pourrait se voir refuser un agrément bancaire au Royaume-Uni

La Banque d’Angleterre s’est souvent montrée favorable à l’innovation, mais, là, ça coince. Selon le Telegraph, Revolut pourrait voir sa demande de licence bancaire rejetée par le régulateur britannique. La néobanque avait déposé son dossier d’agrément en 2021 auprès du régulateur britannique, seule façon de pouvoir recevoir des dépôts et octroyer des crédits. Et de réaliser ainsi son ambition de concurrencer les banques traditionnelles. Jusqu’ici, Revolut opère au Royaume-Uni avec une licence d’émetteur de monnaie électronique.

Elle a également déposé une demande d’agrément bancaire aux Etats-Unis. Dans l’Union européenne, en revanche, elle a obtenu un agrément d’établissement de crédit auprès de la Banque de Lituanie dès 2019. Nikolay Storonsky, le cofondateur de Revolut, considérait encore au début du mois de mai que la licence anglaise devait arriver de façon imminente.

Mais, selon le Daily Mail, le dirigeant se serait impatienté et aurait même proposé au régulateur anglais de retirer sa demande d’agrément, avant de recevoir l’assurance que le processus se poursuivait. Jusqu’à l’article du Telegraph de jeudi, selon lequel l’autorité de régulation bancaire et de résolution britannique (PRA), en charge des agréments, aurait indiqué au Trésor que le dossier de Revolut serait rejeté d’ici à quelques semaines en raison de doutes sur son bilan. Au Royaume-Uni, un refus d’agrément, une fois notifié, laisse seulement un mois au candidat pour apporter les éléments permettant de surmonter l’avertissement.

Départs au plus haut niveau

Cette information tombe alors que six collaborateurs de haut niveau ont quitté Revolut depuis quelques mois. Le dernier en date est Mikko Salovaara, le directeur financier, pour des raisons personnelles, après James Radford, le directeur banque pour le Royaume-Uni, en mars, et Michal Laube, le directeur des opérations, en février. Auparavant, Victoria Stubbs, directrice des risques, Justine Wootton, directrice de la conformité, et Mathew Seneviratne, directeur de la lutte antiblanchiment, sont également partis dans le courant de l’année.

Cet éventuel refus de licence pourrait être en lien avec les difficultés rencontrées par Revolut pour publier ses états financiers de 2021, finalement sortis en février 2023, avec une épée de Damoclès inquiétante : le cabinet BDO, son auditeur, a signalé qu’environ les trois quarts des revenus étaient incorrectement évalués («misstated»). Officiellement, ces difficultés auraient pour origine un système comptable conçu pour une entreprise monoproduit, et donc mal adapté à la gamme bien plus large de Revolut ainsi qu’à son expansion internationale.

Ambition mondiale

Les résultats de 2021 ont, en tout cas, donné un chiffre d’affaires multiplié par trois, à 631 millions de livres, et un premier bénéfice de 39 millions de livres. Les données 2022 ne sont pas encore disponibles, mais Revolut a déjà annoncé un chiffre d’affaires de 850 millions de livres, montrant une dynamique soutenue. L’une des difficultés concernant l’exercice 2021 vient de l’activité en cryptos, qui a explosé, représentant 30% du chiffre d’affaires de Revolut, avant de retomber entre 5% et 10% des revenus en 2022, vu le contexte de marché.

La néobanque poursuit ses ambitions mondiales et a prévu de s’installer en Nouvelle-Zélande dès la fin mai et en Inde dans les mois à venir.◆