Qonto enrichit son offre et vise la rentabilité dès cette année

Le crédit reste un incontournable. C’est pourquoi Qonto, la néobanque des professionnels qui dispose seulement d’un agrément d’établissement de paiement, annonçait il y a un mois le lancement de sa plateforme de financement. Mise sur pied avec quatre partenaires, October (crédit), DeFacto (financement de factures), Silvr et Karmen (revenue based financing), l’offre est directement accessible depuis l’application Qonto. Elle bénéficie d’une grande souplesse et s’adapte ainsi à des besoins très variés. «La plateforme s’adresse à différents types de clients, propose différents montants de 500 euros à 20 millions d’euros, différentes sortes de prêts, à différents taux de 0,05% par jour à 12% par an, détaille Ludivine Baud, directrice générale de Qonto France. L’emprunteur peut visualiser les offres de chaque partenaire très facilement et obtenir un financement en quelques clics, sans sortir de son environnement Qonto habituel grâce à une intégration soignée. Et c’est un vrai succès, les demandes vont bien au-delà ce que nous avions prévu. » L’engouement est tel que Qonto discute avec d’autres fournisseurs éventuels, l’offre de financements pourrait donc s’enrichir prochainement.



Une solution de gestion des notes de frais

Autre nouveauté annoncée, une solution de gestion des notes de frais est actuellement en test auprès de quelques clients et pourrait arriver d’ici peu. Et pour faire gagner du temps aux clients, l’intégration avec les logiciels utilisés par les experts-comptables est en cours. Ce qui viendra étoffer les 80 services déjà disponibles sur Connect, la marketplace donnant accès à des solutions variées, comme Payfit, Google Drive ou Stripe...

Pour Qonto, l’essentiel est de faciliter la vie des entrepreneurs, freelances, commerçants, très petites entreprises ou PME grâce à l’intégration de services choisis. Et d’offrir un service client disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, très apprécié puisque Qonto affiche un NPS (net promoter score) de plus de 75. C’est par le bouche à oreille qu’arrivent la plupart des nouveaux clients. Outre les 50.000 clients de Penta acquis lors du rachat de l’établissement allemand en 2022, 50.000 autres clients ont ouvert un compte depuis septembre dernier, pour un total de 350.000 clients dont chacun souscrit un forfait selon ses besoins, de 9 à 249 euros par mois. La rentabilité de l’activité en France devrait être atteinte cette année.