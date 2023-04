Powens s’allie à Unnax pour devenir leader de l’open finance en Europe

PSG Equity poursuit sa stratégie de build up autour de Powens (ex Budget Insight) par l’acquisition d’Unnax. Cet acteur espagnol fondé en 2016 est émetteur de monnaie électronique et fournisseur de banking as a service (BaaS), un équivalent de Treezor en France. Il compte 70 collaborateurs, travaille avec une cinquantaine de clients qui touchent 2,3 millions d’utilisateurs finaux. En 2022, Unnax a traité 1,3 milliard d’euros de paiements (initiation de paiement, prélèvement, paiement en magasin, virement, virement instantané) grâce à son API unique. En Espagne, c’est le numéro 2 de l’open finance.

Catégorisation plus fine

Le rapprochement des deux fintechs sous l’enseigne Powens permettra de créer un catalogue enrichi de produits : «Unnax est très présent sur la verticale du crédit à la consommation et auprès des fintechs en général, détaille Bertrand Jeannet, CEO de Powens. Sa plateforme BaaS et son expertise dans l’enrichissement de données nous permettront de développer davantage de cas d’usage et d’étendre notre position dans la chaîne de valeur des services financiers. Par exemple, la génération et la gestion de portefeuilles de monnaie électronique et l'émission d’Iban vont grandement faciliter les mouvements de fonds et leur réconciliation.» Powens compte aussi s’appuyer sur la capacité d’enrichissement des données d’Unnax qui contribuera à améliorer la catégorisation des transactions. Le service sera commercialisé très prochainement auprès des clients de Powens.

A lire aussi:

«Nous pourrons également perfectionner notre outil de pré-scoring de crédit et développer d’autres produits d’enrichissement de données, complète Bertrand Jeannet. Par exemple, avec un algorithme capable de détecter des moments de vie des clients et de fournir des informations à forte valeur ajoutée aux conseillers bancaires.» Car Unnax traite aussi des données non bancaires qui lui donnent un point de vue plus global sur le risque client pour faciliter l’octroi de crédit, par exemple. Ainsi dotée, la plateforme unique résultant de cette acquisition doit devenir un vrai « one stop shop » financier pour ceux qui souhaitent innover dans ce domaine, quelle que soit leur taille.

Conquérir l’Amérique

Unnax apporte aussi sa présence au Mexique où elle s’est lancée en 2021. Là, elle compte parmi ses clients Santander ou Banco Azteca, une grosse banque en ligne qui demeure son actionnaire minoritaire aux côtés de PSG Equity. Unnax connecte les données bancaires et non bancaires de plus d’un million d’utilisateurs chaque mois. Un point de départ pour conquérir le Brésil et l’Amérique Latine, où les usages digitaux sont en très forte croissance, et peut-être même ensuite les Etats-Unis...

Ensemble, les deux fintechs comptent 260 clients, une présence dans douze pays, six millions d’utilisateurs finaux et plus de 180 employés. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé et la transaction doit encore être validée par la Banque d’Espagne.