Pixpay s’installe en Italie

Pixpay, le spécialiste du « teen banking », se lance en Italie un peu plus d’un an après s’être attaqué à l’Espagne. Cette néobanque propose une carte bancaire accompagnée d’une application pour enseigner aux adolescents, à partir de 10 ans, à gérer leur argent avec l’aide de leurs parents également équipés d’une application mobile. Lancée en France en 2019, Pixpay réunit environ 200.000 utilisateurs, enfants et parents. L’application est présente en Espagne depuis la fin 2021 et a été rachetée par GoHenry, une fintech britannique proposant un service équivalent. Le groupe, qui a levé 55 millions d’euros en septembre 2022, réunit deux millions d’utilisateurs et souhaite devenir le leader européen des services d’éducation financière pour les adolescents.