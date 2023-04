Pixpay et GoHenry sont rachetés par l’américain Acorns

Acorns, l’application de micro-épargne et d’investissement américaine, acquiert GoHenry et par la même occasion Pixpay. Ces dernières, deux fintechs spécialisées dans une offre de compte-carte et application bancaire pour les mineurs, se sont rapprochées il y a neuf mois. Ensemble, elles comptent plus de deux millions d’utilisateurs, parents et enfants, et prévoyaient de devenir le leader de l’éducation financière en Europe.

Pixpay, la petite française née en 2019, s’adresse aux enfants à partir de 10 ans et à leurs parents. Elle a levé 3 millions d’euros en 2019 puis 8 millions d’euros en 2020 et s’est déjà lancée en Espagne avant d’être reprise par GoHenry et d’entrer en Italie il y a quelques semaines. Elle comptait 200.000 utilisateurs.

Quant à GoHenry, elle a été fondée au Royaume-Uni en 2012 et propose sa carte prépayée et son offre d’apprentissage de la gestion financière aux enfants dès l’âge de 6 ans. Elle est présente aux Etats-Unis et compte deux millions d’utilisateurs. L’entreprise a levé 120 millions d’euros au total.

A lire aussi:

Tout au long de la vie

Le rachat de cet ensemble par Acorns devrait permettre de créer une offre intégrée destinée aux enfants, aux adolescents et aux adultes puisque Acorns est devenu un important acteur de l’épargne digitale aux Etats-Unis. La société compte 4,5 millions d’utilisateurs et plus de 16 milliards de dollars investis grâce à ses outils de pilotage et d’investissement conçus pour faciliter l’accès de tous aux placements financiers.

Acorns s’est intéressé aux familles dès 2020 en proposant Acorns Early, un produit d’investissement permettant aux parents, à la famille et aux amis d’investir pour l’avenir d’un enfant dès sa naissance. «Cette opération nous permettra de mettre en place un service d’éducation financière à tous les âges de la vie, de l’enfance à l’âge adulte, résume Benoît Grassin, cofondateur et CEO de Pixpay. Nous prévoyons également à terme de proposer le service d’épargne d’Acorns aux Européens, nous sommes persuadés que l’offre très simple et inclusive d’Acorns s’adaptera à la mentalité européenne. »

Ainsi réunis, Acorns, GoHenry et Pixpay cumulent plus de 6 millions de clients. Aux Etats-Unis, GoHenry continuera d’opérer sous le nom de GoHenry by Acorns. En Europe, GoHenry et Pixpay garderont leur nom actuel.