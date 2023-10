Pivot lève 5 millions d’euros pour révolutionner le processus achats des entreprises

Création éclair ! Pivot a vu le jour en quelques mois et a levé 5 millions d’euros auprès de trois fonds de capital risk, Visionaries Club, Emblem, Cocoa, Anamcara, Financière Saint-James, ainsi que de plusieurs business angels connus comme Loïc Soubeyrand, le fondateur de Swile, Steve Anavi, co-fondateur de Qonto, Hanno Renner, co-fondateur de Personio (logiciel RH)… Un tel engouement est dû au fait que Pivot a été fondé par d’anciens dirigeants de fintechs bien connues, Romain Libeau qui vient de chez Swile et Marc-Antoine Lacroix, issu de Qonto, avec Estelle Giuly, ingénieur experte dans le domaine de l’automatisation des workflows.

A lire aussi:

Une équipe de choc pour résoudre l’un des grands irritants en entreprise : la gestion des processus d’achats. «Les principales solutions disponibles sur ce marché génèrent beaucoup de bureaucratie, sont longues à installer et restent compliquées à utiliser pour les collaborateurs ne travaillant pas au service achats, explique Romain Libeau. Nous avons voulu résoudre le problème à la source et offrir une solution facile à utiliser et souple pour s’adapter aux start-ups comme aux entreprises traditionnelles, et capable de présenter les données nécessaires à la prise de décision au bon moment, à la bonne personne et ainsi fluidifier la collaboration dans l’entreprise. »

Du concept à la réalité, quelques mois se sont écoulés. Durant l’été, l’équipe répond à l’appel d’offres de Voodoo, licorne française du gaming sur mobile, qui recherche un logiciel de traitement des achats souple, permettant d’automatiser la validation des dépenses de petits montants, et intégrable rapidement.

Contre toute attente, Pivot remporte le marché alors que sa solution n’est pas encore développée. «Ce succès a validé notre conception d’une solution modulaire qu’on peut lancer en quelques semaines dans une entreprise et qui apporte la flexibilité nécessaire pour s’adapter au workflow qu’elle souhaite mettre en place dans son organisation», raconte Romain Libeau.

Automatisation et souplesse

Pivot se présente donc comme un logiciel accessible à tous les collaborateurs ayant besoin de faire un achat, avec un processus simple et rapide si l’opération est dénuée de risque, de petit montant ou auprès d’un fournisseur connu. Dans ce cas, l’entreprise peut choisir une validation simple par le manager ou une validation automatisée. Si l’achat nécessite une prise de décision plus complexe, toutes les informations sont réunies pour être présentées aux différents décisionnaires au bon moment afin que chacun puisse choisir en ayant tout le contexte à disposition.

A lire aussi:

Pivot se connecte par ailleurs aux solutions de communication internes à l’entreprise (Slack, Teams, e-mail…) pour permettre une réaction rapide, et aux logiciels de gestion (ERP) ou aux solutions métier. Ce qui permet, par exemple, d’éviter les renouvellements par tacite reconduction et de garder la maîtrise du choix des fournisseurs. Pivot facilite également la réconciliation en attribuant une demande d’achat dès l’origine à un centre de coût et un code comptable à chaque fournisseur. L’automatisation simplifie la gestion, tout en conservant une certaine souplesse : si une facture ne correspond plus à la commande, parce que la prestation a été ajustée ou le prix réévalué, Pivot relance un processus de validation rapide de façon à régler le surcoût, sans oublier de mettre à jour le budget de l’entreprise.

Pivot cible les entreprises du numérique ayant de 300 à 5.000 employés et espère convaincre une dizaine de clients d’ici à la fin de l’année.