PayPal va réduire de 7% ses effectifs

Le 10ème Baromètre de la confiance des Français dans le numérique, réalisé pour l’Acsel par Toluna Harris Interactive auprès de 1.247 personnes âgées de 15 ans ou plus, montre un fort clivage : 46% disent avoir confiance dans le numérique, en hausse de trois points par rapport à 2021, mais 47% n’ont pas confiance, ce qui se traduit par un recul de la fréquence des achats en e-commerce. Moins de la moitié des personnes interrogées (49%) s’estiment bien protégées contre le piratage de leurs données bancaires. Toutefois, 68% considèrent l’authentification forte comme une protection adéquate, mais seulement 56% (5 points de moins qu’en 2021) jugent l’authentification par reconnaissance faciale ou empreinte digitale comme efficaces. Le plus grand facteur de confiance (15% des réponses) est la certitude que leur banque les rembourserait en cas de piratage de leurs données bancaires. Si les cryptomonnaies suscitent la défiance de 74% des Français, les 15-24 ans se montrent plus favorables avec 43% prêts à en acquérir.