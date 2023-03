« Nous lançons un Club Scale-Up pour l’étape d’après »

Maximilien Nayaradou, directeur général du pôle Finance Innovation

Quel bilan tirez-vous de l’action du pôle Finance Innovation depuis dix ans ?

Le pôle est né en 2007 de la volonté gouvernementale de soutenir la recherche et développement. La fintech existait déjà, même si le terme n’était pas encore employé. C’est en 2015, quand le nombre de labellisations a augmenté, que nous avons structuré un programme d’accompagnement, avec six filières métiers et six comités – donnant accès à des speed meetings avec des grands groupes et des investisseurs, à des pitchs… Ainsi, le pôle a labellisé depuis 2007 – avec une accélération du nombre de labels depuis 2015 – 646 fintechs (projets individuels) et accompagné la levée de 2,88 milliards d’euros, soit plus de 12 millions d’euros par entreprise en moyenne. La médiane est à 2,1 millions d’euros et montre la disparité des montants levés. La vitalité de l’écosystème est évidente : 487 des entreprises labellisées sont toujours en activité, soit 75 % d’entre elles. Au total, 160 ont cessé leur activité et 49 ont été rachetées par de grands groupes ou d’autres fintechs. La survie des entreprises de la fintech est plus élevée que dans les autres secteurs.

A quoi l’attribuez-vous ?

A la qualité de la sélection des start-up labellisées, aux levées de fonds et à l’effet écosystème, qui favorise leur visibilité et leur réussite. Le pôle fait intervenir les grands institutionnels et organise de très nombreuses réunions, ces rencontres contribuent à faire connaître et à crédibiliser de jeunes entreprises, qui trouvent ainsi plus facilement des partenaires ou des clients. Nous fonctionnons comme un hub capable de repérer en amont les tendances de l’innovation et d’établir la confiance entre ces différents acteurs. Les grandes entreprises n’aiment pas prendre des risques, le pôle les rassure par son travail de recherche et de sélection, mais aussi par son accompagnement.

Quelles sont vos ambitions désormais ?

Nous avons réussi à montrer que la finance est une industrie innovante. Il nous reste à renforcer la culture de la chasse en meute afin de créer des passerelles avec d’autres secteurs, d’autres entreprises, et de continuer à mettre les gens en relation. Nous allons poursuivre nos événements qui donnent de la visibilité à nos membres, et nous déployer également dans les régions car l’innovation ne vit que si elle se diffuse. Enfin, nous lançons un Club Scale-Up pour accompagner la croissance de nos membres, notamment à l’international, mais aussi sur leurs besoins de financements.