Mobilize Lease&Co fait une première acquisition en Allemagne

Objectif : un million de véhicules en location longue durée (LLD) en Allemagne d’ici à 2030. Voilà pourquoi Mobilize Lease&Co, la filiale de LLD de Mobilize Financial Services, elle-même captive financière du groupe Renault, réalise l’acquisition de Mobility Concept et de MeinAuto. La transaction, dont le montant reste confidentiel, demeure soumise à l’approbation par la BaFin et par les autorités allemande et autrichienne de la concurrence. Elle représente pour Mobilize Leasing&Co un moyen d’accélérer le développement de la LLD Outre-Rhin, car l’entreprise cherche à étendre à toute l’Europe ses nouvelles offres aux particuliers, aux flottes locales, aux grandes et moyennes entreprises et aux opérateurs de mobilité. Elle intègre davantage de flexibilité dans ses contrats et de nouveaux services de gestion de flotte grâce à la connectivité intégrée dans les véhicules.

Configuration et distribution digitales

MeinAuto est une plateforme digitale de distribution de véhicules de tous modèles et toutes marques, configurés à la demande. Elle gère un milliard d’euros d’actifs de flotte, 50.000 véhicules et compte 250 employés. Cette société devrait constituer un canal de distribution complémentaire au réseau de concessionnaires de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et devrait également contribuer à l’objectif «d’atteindre une flotte d’un million de véhicules d’ici à 2030 et de doubler notre présence internationale», estime Frédéric Schneider, le directeur général de Mobilize Financial Services, dans un communiqué qui précise qu’actuellement Mobilize Lease&Co compte 350.000 véhicules sous gestion.

Pour Mobilize Financial Services, l’Allemagne est un marché stratégique : elle compte 450.000 clients dans le pays et y a ouvert récemment Bipi. Il s’agit d’une offre d’abonnement voiture clé en main, très flexible, reposant sur du leasing, qui s’adapte bien aux nouvelles attentes des clients en matière de mobilité. Avec Bipi et MeinAuto, la filiale de leasing dispose d’une offre innovante, dont elle souhaite faire un outil de conquête.