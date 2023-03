Mangopay achète Nethone pour mieux sécuriser les places de marché

Tout s’accélère dans le paiement. L’acquisition par Mangopay de Nethone, une société polonaise spécialisée dans la lutte contre la fraude, en est une illustration. L’opération est rendue possible par Advent International qui a racheté Mangopay au Crédit Mutuel Arkea en avril et apporté 75 millions d’euros pour lui permettre de se développer plus vite. En 2022, l’émetteur de monnaie électronique au service des places de marché et du e-commerce aura traité pour 12 milliards d’euros de transactions. Des discussions avec Nethone ont débuté durant l’été sur une collaboration afin de créer des « fonctionnalités dédiées qui vont bien au-delà du paiement », selon Romain Mazeries, CEO de Mangopay.

Car Nethone, société polonaise fondée il y a six ans par Hubert Rachwalski, a développé une solution de prévention et de détection de la fraude destinée aux e-marchands et aux institutions financières. Une solution qui s’intègre directement dans les sites web et dans les applications mobiles et en extrait les données techniques permettant d’identifier les comportements anormaux. « Notre technologie à base de machine learning parvient à comprendre de façon approfondie les usages des utilisateurs de bonne foi et ainsi à identifier les comportements suspects en temps réel, explique Hubert Rachwalski. Et cette détection s’opère tout au long du parcours des utilisateurs, pas uniquement au moment du paiement, c’est ce qui permet de repérer les usurpations de comptes de clients légitimes ou la création de compte par des utilisateurs mal intentionnés, notamment. » La technologie permet ainsi de détecter entre 15 et 20% de tentatives de fraude supplémentaires tout en fluidifiant les transactions des clients de bonne foi, le tout en temps réel et sans effet boîte noire, car les alertes peuvent être justifiées par les données utilisées, en cas de besoin. Les marchands voient ainsi leur taux de conversion amélioré.

Pour Romain Mazeries, « ces nouvelles capacités de sécurisation des transactions contribueront à renforcer notre offre auprès des places de marché qui sont confrontées à des modèles de fraude très évolutifs et différents selon le type de plateformes, comme par exemple sur les sites de vente entre particuliers (C2C). » Mangopay compte étendre sa présence en Europe et prépare la conquête des Etats-Unis dès l’année prochaine. Nethone continuera à se développer de son côté.