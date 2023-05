MakerDAO a réduit de moitié son exposition à l’USD Coin de Circle

Chose promise, chose due. MakerDAO, l’émetteur du Dai, le quatrième plus grand stablecoin du marché crypto, a drastiquement réduit son exposition à l’USD Coin émis par Circle, qui ne compte désormais que pour 23% de ses réserves. Un pourcentage qui avoisinait encore les 50% il y a quelques mois. Ce tournant stratégique est le résultat d’une volonté pour le plus important protocole de finance décentralisée (DeFi), avec Aave, de réduire sa dépendance aux stablecoins centralisés et, ainsi, de se prémunir contre d’éventuelles censures comme ce fut le cas au moment de l’affaire Tornado Cash.

MakerDAO est l’un des acteurs crypto parmi les plus crédibles aux yeux des institutionnels du monde financier classique. Ces derniers mois, la filiale du groupe Société Générale SG-Forge a multiplié les expérimentations avec le protocole et notamment bouclé la première opération de refinancement avec une entité DeFi le 17 janvier.

MakerDAO s’est fait connaître en mettant sur le marché son stablecoin décentralisé à partir de 2019. Pour en obtenir, les investisseurs doivent déposer une garantie en cryptomonnaie supérieure à la somme empruntée, leurs positions figurent dans des smart contracts, ces programmes informatiques paramétrables sur un réseau blockchain. Une fois ces smarts contracts émis, MakerDAO n’a aucun droit d’administrateur sur ces derniers, au contraire de ceux émis par Tether ou Circle. C’est principalement cette caractéristique qui fait la popularité du Dai. Car aucune institution ne peut directement le censurer. Le Dai peut également être audité par n’importe qui puisque les garanties placées dans des smart contracts sont consultables par chacun, à n’importe quel moment.

Le lancement du Dai a aussi été une innovation importante car les investisseurs pouvaient déposer en garantie du bitcoin (BTC) ou de l’ether (ETH) – la cryptomonnaie native du réseau Ethereum – sans être obligés de les vendre, et ainsi disposer d’un stablecoin pour investir. Une opération difficilement réalisable avant. La capitalisation de marché du Dai, qui circule à plus de 87% via la blockchain Ethereum selon DefiLlama, est actuellement de 4,8 milliards de dollars.

Un tournant stratégique

Les gagnants de ce tournant stratégique sont les stablecoins GUSD, de Gemini, la plateforme d’échange fondée par les frères Winklevoss, et USDP, de Paxos, qui «collatéralisent» désormais le Dai, à hauteur de 10,3% chacun.

Depuis avril 2020, et la prise en compte de l’USDC pour générer le Dai, les pourfendeurs du stablecoin lui reprochaient de n’être qu’un substitut de celui émis par Circle. Le Dai devant garder sa parité avec le dollar, lorsque cette crypto passe en dessous d’un dollar, les investisseurs sont incités à échanger du Dai contre de l’USDC, le stablecoin le plus régulé du marché. Ils peuvent générer des revenus de cette opération, et le Dai, maintenir son ancrage au dollar.

Même s’il a réduit sa dépendance à l’USDC, le Dai reste «collatéralisé» pour moitié par des stablecoins et pour un quart par des actifs du monde réel, comme les obligations d’Etat américaines, ce qui a permis au protocole de limiter la casse financièrement alors que le secteur est en plein marché baissier. L’ETH compte pour moins de 20% et le BTC pour 1,98%.◆

