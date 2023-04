L’infrastructure crypto a conquis les institutionnels

Il est encore tabou d’en parler ouvertement et d’en vanter les mérites au sein des établissements bancaires. Mais le développement exponentiel du secteur des cryptomonnaies pousse le monde bancaire, accompagné des banques centrales, à réagir en rendant plus efficients leurs systèmes de paiement. «Le Bitcoin leur a montré comment faire», glisse une source qui était en charge de ces questions à la Banque de France.

Lancé en 2008, le Bitcoin fonctionne grâce au consensus établi entre des utilisateurs, des mineurs chargés de la création monétaire et des validateurs. Aucun de ces trois groupes n’a le pouvoir de prendre le dessus sur les autres et donc de contrôler la blockchain qui, jusqu’à aujourd’hui, n’a jamais connu de problème technique, ni d’arrêt. Elle permet d’échanger de la valeur partout sur la planète, sans possibilité de censure, avec des commissions dérisoires et de manière quasi instantanée. Le tout, sans nécessité d’ouvrir un compte bancaire.

«La question que nous pose l’émergence du Bitcoin, c’est jusqu’à quel point est-on capable de décentraliser notre système financier», s’interrogeait l'été dernier Bruno Campenon, responsable de l’activité Banque, Courtiers et Corporates chez BNP Paribas Securities Services.



La finance décentralisée comme utopie

L’émergence de la finance décentralisée (DeFi) depuis l’été 2020, en grande partie via l’écosystème Ethereum, montre qu’il est également possible d’imaginer un système financier plus décentralisé avec, en point d’orgue, une amélioration de la circulation de la liquidité. Et cela à moindre frais via l’automatisation d’un certain nombre d’opérations. «Actuellement, lorsque l’on transfère la propriété de quelque chose, cela se fait sous l’autorisation d’une entité bien particulière. Les blockchains comme Bitcoin ont réussi à décentraliser cette responsabilité, ce qui pose des problèmes réglementaires», souligne Alain Rocher, responsable du knowledge management chez Société Générale Securities Services (SGSS). La décentralisation pose par ailleurs de nouvelles questions en termes de sécurité, aussi bien dans les transferts que dans la conservation des actifs.

En vigueur depuis le 23 mars dans l’Union européenne, le régime pilote à vocation dérogatoire doit permettre de tester l’utilisation des technologies de registre distribué (DLT) dans les infrastructures de marché.

L’élaboration d’une réglementation pourra ensuite être décidée. Du moins si l’expérience est jugée concluante. Un tel régime constitue - avec le texte MiCa (Market in Crypto-Assets) qui a définitivement été voté en ce mois d’avril et qui vise à harmoniser les règles applicables à l’émission des cryptoactifs ainsi qu’aux services sur cryptoactifs - l’autre réglementation importante pour le développement de l’infrastructure crypto et blockchain en Europe.

Même si la DeFi ne ressemblera «très probablement pas à celle que nous connaissons aujourd’hui», prédit Jean-Marie Mognetti, le PDG de CoinShares, plus grand gestionnaire de cryptoactifs en Europe, elle constitue un sujet qui ne peut plus être ignoré par les institutions du monde financier classique. «Les données montrent qu’il y a un intérêt fort et croissant des investisseurs institutionnels et professionnels», explique l’économiste et analyste réglementaire à l’OCDE, Iota-Kaousar Nassr. En décembre 2022, la valeur totale bloquée dans les protocoles de la DeFi atteignait environ 15 milliards de dollars. Elle avait grimpé jusqu'à 220 milliards, à la veille de la chute de l’écosystème Terra-Luna début mai 2022. Ce chiffre tourne autour des 50 milliards de dollars actuellement, selon l’agrégateur de données Defillama.



BlackRock, l’ultime confirmation

L’ultime confirmation est venue de Larry Fink, le PDG de BlackRock début décembre. Le scandale FTX encore frais, il avait alors réaffirmé croire au potentiel des cryptomonnaies. Il se déclarait persuadé qu’elles allaient «transformer» l’investissement dans la prochaine génération du marché notamment avec la tokenisation d’actifs via «le registre distribué consultable par le monde entier», sans nommer explicitement l’infrastructure de la blockchain publique comme Bitcoin et Ethereum. Un système dans lequel «vous n’avez pas besoin de croire une banque», a-t-il expliqué en faisant référence aux promesses portées par la finance décentralisée (DeFi), ce que «n’était pas» FTX.

