Linedata intègre une solution de «stress testing» à sa suite logicielle de gestion des crédits

Un partenariat stratégique, c’est ainsi que Linedata considère l’accord signé avec Qualtik. Cette entreprise américaine, née en 2019, est spécialisée dans les outils de stress test pour les prêts commerciaux : au lieu d’utiliser des feuilles de calcul classiques, elle propose des interfaces intuitives et permet d’importer rapidement des données issues de multiples systèmes d’information. Ainsi, les établissements financiers peuvent réaliser leurs simulations beaucoup plus vite.

«Avec la hausse des taux et les perturbations qui traversent le système bancaire aux Etats-Unis, les banques ont besoin de réaliser des ‘stress tests’ afin de savoir à quel point elles sont exposées et, éventuellement, d’acheter des couvertures, explique Timothée Raymond, directeur innovation et technologie de Linedata. Connecter nos solutions (Capitalstream et Ekip) avec les outils de Qualtik nous permet de fournir à nos clients des fonctionnalités avancées dans le calcul de risque, tout en utilisant les données stockées dans nos systèmes. Qualtik fournit des bibliothèques d’algorithmes et des modèles autonomes qui s’exécutent avec les données des clients.» En automatisant l’analyse des portefeuilles de prêts, les banques pourront plus vite identifier les prêts à risque, évaluer les garanties et prendre leurs décisions d’après les informations les plus à jour.

Et comme Qualtik permet de traiter plusieurs variables à la fois, le temps de mise en place du modèle et le temps d’exécution des stress tests sont nettement accélérés. Linedata estime que le temps d’analyse du risque est ainsi divisé par dix.

A lire aussi:

Répondre aux futurs appels d’offres

Grâce à cette intégration technique, Linedata peut fournir dès à présent ces fonctionnalités complémentaires à ses clients nord-américains et compte bien répondre à des appels d’offres avec son nouveau partenaire. Pour l’instant, la version de la suite Linedata intégrant Qualtik n’est disponible qu’aux Etats-Unis et au Canada, mais Linedata étudie la possibilité de déployer Qualtik sur d’autres types de besoins, ce qui permettrait d’étendre l’offre à d’autres zones géographiques.

Développant une logique d’écosystème, Linedata reste à l’affût de collaborations ou d’acquisitions de technologies qui enrichissent son offre et apportent davantage de services et de praticité à ses clients. En mars dernier, l’éditeur avait annoncé l’acquisition au Portugal d’Audaxys, un éditeur de logiciels pour les établissements de financements spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, leasing, location longue durée…). Une façon de s’implanter solidement dans le pays et de préparer son expansion en Europe du Sud, voire d’établir des relations avec le monde lusophone. L’objectif est aussi d’y développer un centre d’excellence dédié aux métiers du crédit.

Linedata réalise un tiers de son chiffre d’affaires, soit plus de 55 millions d’euros, sur les activités de crédit et de leasing, le reste est issu de ses activités liées à l’asset management.