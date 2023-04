Les institutionnels se font encore attendre sur le bitcoin

C’est une remontée assez spectaculaire. Le cours du bitcoin vient de passer le seuil des 30.000 dollars ce 11 avril, un nouveau plus haut atteint depuis juin 2022 et un gain de plus de 75% depuis la faillite de la plateforme FTX et le scandale Alameda Research. Il convient tout de même de tempérer ce vent d’optimisme puisque le prix actuel affiche -55% par rapport à son record historique des 64.000 dollars touché en novembre 2021.

Globalement, le cours de la reine des cryptomonnaies a commencé remonter à partir du mois de janvier et a connu une poussée significative au moment de la chute de Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank et Silvergate, trois banques régionales américaines notamment connues pour être dépositaires de référence pour les entreprises tech et crypto.

Majoritairement des investisseurs particuliers

«La crise bancaire a entraîné un changement narratif important pour l’ensemble du secteur, en positionnant le bitcoin comme une alternative au système financier traditionnel. Les récits sont puissants dans le secteur des cryptomonnaies et peuvent avoir un impact considérable sur les prix», analyse pour L’Agefi Clara Medalie. La directrice de recherche chez Kaiko, entreprise spécialisée dans les données crypto, note également que la liquidité sur le bitcoin est actuellement à son plus bas niveau depuis dix mois, «ce qui signifie que les prix sont plus volatils, tant à la baisse qu’à la hausse», ce qui tendrait à expliquer cette rapide augmentation «avec relativement peu de catalyseur».

Les données fournies par les analystes de Glassnode, une des entreprises de référence concernant les données relatives au bitcoin, montrent que les investisseurs parient sur le cryptoactif en réel et non via des contrats dérivés avec notamment comme preuve l’augmentation des commissions de validation des blocs du réseau touchés par les mineurs, l’augmentation du nombre d’adresses ainsi que des volumes de transactions directement via la blockchain en hausse. Autre point intéressant avancé par les équipes de Glassnode : les investisseurs convertissent leurs fonds en stablecoins, ces cryptoactifs dont la valeur est adossée au cours d’une monnaie traditionnelle comme le dollar, pour acheter du bitcoin.

«Traditionnellement, les institutionnels investissent dans le bitcoin via des produits dérivés notamment pour des raisons de gestion des risques, ce qui ne semble pas encore le cas. Actuellement, ce sont majoritairement les particuliers qui achètent cet actif», analyse Bruno de Sousa, responsable du gestionnaire d’actifs spécialisé en crypto Hashdex pour l’Europe et les États-Unis. «Il est aussi intéressant de noter que le prix du bitcoin est reparti à la hausse après la fin des faillites en série, ce qui a apporté un peu plus de stabilité et poussé à penser que c’était le bon moment pour investir sur ce marché», complète-t-il.

«L’optimisme en Asie et particulièrement au Japon porte également le cours du bitcoin à la hausse. On observe des volumes plus importants entre le yen et le bitcoin qu’entre le bitcoin et l’euro», remarque Eliézer Ndinga, directeur de recherche chez 21Shares. Cet optimisme s’explique également par la récente inflexion réglementaire de Hong Kong vis-à-vis de l’investissement en crypto. «Actuellement, l’investissement est beaucoup plus sain dans le sens où le niveau des investissements à effet de levier sur le bitcoin n’est absolument pas comparable à ceux observés lors du précédent marché haussier où lorsque des acteurs comme Genesis ou FTX étaient encore sur le marché», ajoute-t-il.



Bitcoin, plus que jamais la référence

Selon CoinGecko, la capitalisation de marché du bitcoin tourne actuellement autour des 580 milliards de dollars, soit quasiment la moitié de la valeur du marché crypto.

A l’image de MicroStrategy qui totalise désormais la bagatelle de 140.000 bitcoins et fonde plus que jamais sa stratégie de trésorerie sur le cryptoactif, d’autres investisseurs natifs crypto semblent opter pour la même stratégie ou communiquent dans ce sens. C’est notamment le cas de Binance qui, via son PDG Changpeng Zhao, a annoncé que la plateforme la plus utilisée à l’échelle mondiale allait convertir son fonds de secours constitué d’un milliard de BUSD, son stablecoin que le régulateur new-yorkais a mis à l’arrêt en février, en bitcoins.

Même si ces déclarations sont toujours à prendre avec des pincettes en raison du manque de régulation entourant la manipulation de marché, «il y a une véritable tendance observée depuis quelques mois qui montre que les investisseurs natifs crypto reviennent vers des cryptoactifs natifs comme le bitcoin et l’ether et cherchent à sortir au maximum de l’univers des monnaies traditionnelles, malgré leur volatilité», explique Jean-Marie Mognetti, PDG de CoinShares.