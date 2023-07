Les Etats-Unis lancent leur système de paiement instantané

Fed Now 24/7 Instant Payments est lancé. La Réserve fédérale américaine a annoncé jeudi la disponibilité de son dispositif de paiement instantané dont les travaux avaient débuté en 2017. FedNow comprend déjà 35 banques membres, ainsi que 16 fournisseurs de technologies en mesure d’accompagner les établissements qui souhaitent rejoindre le réseau. Le fisc américain y est également raccordé. Le service consiste en un transfert d’argent entre banques, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les fonds transférés sont immédiatement utilisables par le destinataire et le paiement est donc irrévocable. Fed Now complète l’offre existante de la Fed qui comprend Fedwire et FedACH, le premier servant aux virements interbancaires de grands montants en temps réel avec plus de 9.000 établissements participants, et le second étant le système de banque centrale du gouvernement américain qui traite des millions de transactions chaque jour.

Fed Now est ouvert aux établissements qui souhaitent proposer des paiements instantanés à leurs clients, particuliers et entreprises, et ainsi répondre à une demande croissante d’instantanéité. La Fed avait émis l’idée d’un système de paiement instantané accessible à tous, il y a environ six ans. La période de crise sanitaire, qui a vu la digitalisation des paiements s’accélérer, a renforcé la perception qu’une telle offre devenait nécessaire. D’autant plus que plusieurs fintechs proposant des applications mobiles de paiement instantané se sont beaucoup développées depuis une dizaine d’années, comme Zelle (détenue par un consortium de sept grandes banques américaines depuis 2017), Venmo (racheté par Paypal en 2013) qui a traité pour 245 milliards de dollars de transactions en 2022 ou Square Cash App utilisée par plus de 36 millions de personnes…

Fed Now espère bien se déployer largement auprès des banques américaines pour toucher un grand nombre d’utilisateurs, y compris les entreprises, notamment via les applications mobiles des banques ou les sites de paiement de factures, et ainsi moderniser les systèmes de paiement locaux. Dans sa présentation, la Fed souligne l’intérêt de l’instantanéité pour «les paiements d’urgence ou de dernière minute, qui permettent aux consommateurs d’éviter les pénalités de retard, le risque de découvert ou la dégradation de leur notation de crédit», mais aussi pour les travailleurs de la «gig economy» (plateformes) qui peuvent ainsi être payés immédiatement après leur prestation. Plus généralement, le paiement instantané devrait aussi permettre d’éviter à certains de recourir aux prêts/avances sur salaire aux taux d’intérêt coûteux.

Pour faciliter la gestion de la liquidité des banques participantes, les banques centrales américaines (Reserve Banks) proposeront du crédit intraday durant les horaires habituels de fonctionnement de la Fed et un outil de gestion de la liquidité leur permettant de réaliser des transferts interbancaires durant les week-ends ou aux horaires de fermeture de la Fed.

Pari sur l’adoption

La Fed souhaite stimuler l’adoption de ce nouveau service et met à disposition de tous (acteurs du paiement ou non) des éléments de communication sur les bénéfices attendus. En Europe, le virement instantané (SCT Inst) a été lancé à l’initiative des institutions européennes en lien avec l’European Payments Council dès 2018 dans 29 pays. Malgré les encouragements de la Banque centrale européenne et la mise à disposition de TIPS (Target Instant Payment Settlement), un système de règlement-livraison européen à bas coût, force est de constater que les banques l’ont adopté à des rythmes très différents selon les pays. En France, en particulier, où le moyen de paiement électronique le plus répandu reste la carte bancaire, l’adhésion a été très progressive aussi en raison des adaptations techniques à réaliser sur les core banking systems non temps réel. Près de cinq ans après son lancement, le virement instantané ne représente encore que 15% du total des virements réalisés en Europe. Le schème SCT Inst n’accueille encore que 70% des prestataires de paiement (les banques en majorité) de la zone euro.