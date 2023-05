Ledger veut désormais courir deux lièvres à la fois

A sa création en 2014 à Vierzon, dans le Cher, les fondateurs de Ledger, parmi lesquels Éric Larchevêque, sont convaincus que le Bitcoin et les cryptoactifs, loin d’être un épiphénomène, vont se développer mais qu’un tel essor passera par des solutions technologiques robustes pour en sécuriser la possession.

Après avoir failli disparaître à plusieurs reprises, elle réussit à lever la somme record de 380 millions de dollars en juin 2021 lui faisant accéder au statut de licorne avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Depuis, elle est régulièrement citée comme modèle de «réindustrialisation» de la France par les Pouvoirs publics. Une belle revanche pour l’entreprise qui a souvent trouvé porte close auprès des politiques en raison de la réputation sulfureuse qui colle à la peau de l’écosystème crypto.

Souverain auprès du grand public

Les différentes générations de sa gamme «Nano» de portefeuilles physiques vont faire la réputation de la start-up. Prenant la forme de simples clés USB, ils permettent à son propriétaire d’avoir accès aux clés privées de ses différentes adresses blockchain pour effectuer des opérations et ainsi rester maître de ses cryptoactifs. Leurs ventes ont connu un coup d’accélérateur ces derniers mois avec la cascade de faillites de plateformes comme Celsius Network ou FTX, dont des millions d’utilisateurs ont fait l’amère découverte que leurs cryptoactifs pouvaient servir à éponger les dettes des sociétés en question. Et aux puristes de la cryptosphère de rappeler l’adage ‘not your keys, not your coins’.

En deux ans, le nombre de portefeuilles physiques vendus a doublé pour atteindre les 6 millions d’unité écoulées. Ledger aime à rappeler qu’elle sécurise aujourd’hui 20% des cryptomonnaies et 30% des NFT (jetons non-fongibles) dans le monde, sans que ses dispositifs de sécurisation n’aient encore été piratés, au contraire de ses concurrents. Elle s’est aussi fait une place de plus en plus visible dans la pop-culture, notamment aux États-Unis en multipliant les partenariats avec les marques de luxe ou avec des placements de produits dans les clips de rap. Début mars, elle a annoncé en grande pompe la sortie prochaine durant ce semestre 2023 d’un nouveau portefeuille physique baptisé «Ledger Stax» conçu par le père de l’iPod d’Apple Tony Fadell.

Même si elle réussit encore à attirer les investisseurs comme en témoigne son complément de série-C annoncé fin mars de 100 millions d’euros, les questions autour de sa rentabilité reviennent avec insistance. Encore plus en période de marché baissier et après une année où la chute de FTX a augmenté la méfiance des institutionnels et professionnels bancaires à l’égard de la santé financière des entreprises crypto.

Son seul résultat financier le plus récent connu reste son chiffre d’affaires de 45 millions de dollars réalisé en 2017. Aujourd’hui, il se compterait en «dizaines de millions de dollars», se veut rassurant Pascal Gauthier. Le PDG de la licorne affirme que son ambition «va bien au-delà de la crypto». Et être souverain auprès du grand public ne suffira pas à assouvir une telle ambition. Séduire les institutionnels constitue dès lors une obligation commerciale et la suite logique pour une entreprise «qui a cette position de leader en termes de sécurité du Web 3. Et sans sécurité, il n’y aura pas d’adoption», explique à L’Agefi, Julie Aurand, responsable des partenariats mondiaux depuis cet été. Or, Ledger ne fait pas la course en tête en la matière.

Contesté à domicile

«Le plus inquiétant, c’est qu’elle a pris du retard en France sur la question des institutionnels et leurs concurrents sont très bons», souffle un spécialiste du secteur qui évoque le Suisse Metaco et l’américain Fireblocks qui travaillent notamment avec BNP Paribas pour développer son offre d’actifs numériques. «Pourtant, la technologie de Ledger est meilleure mais commercialement, ils ne sont pas bons. Ils ont la réputation de ne pas assez écouter les clients. On ne s’adresse pas aux institutionnels comme l’on s’adresse au grand public», glisse un autre spécialiste du marché français.

Si Ledger compte actuellement une centaine de partenariats dont un avec l’historique Coinhouse, de nombreuses start-ups françaises prometteuses choisissent de se tourner vers des acteurs étrangers pour assurer la conservation de leurs actifs numériques comme Bitgo ou Taurus, deux concurrents de taille, spécialisés depuis leur création sur le marché institutionnel. Pour le moment, la plateforme proposée par Ledger serait «moins intuitive que celle de Taurus», explique un entrepreneur ayant choisi de se tourner vers l’entreprise suisse qui a annoncé mi-février avoir boucler une série-B de 65 millions de dollars.

D’autant plus qu’une partie de la cryptosphère française reproche à Ledger de «ne pas assez jouer le jeu de l’écosystème en tant que leader historique. Avec Coinhouse, ils ont une tendance à vouloir créer un oligopole à leur avantage», regrette un entrepreneur. Pas forcément une bonne nouvelle au moment où la France et l’Europe deviennent de potentielles terres d’accueil pour de nombreuses entreprises américaines alors même que les superviseurs aux États-Unis durcissent fortement le ton à l’égard du secteur. «La partie n’est évidemment pas terminée, l’institutionnalisation de la crypto n’en est qu’à ses débuts et le secteur aura besoin de nombreux acteurs pour combler l’énorme demande de sécurisation des cryptoactifs dans les années qui viennent», ne veut absolument pas s’alarmer un capital-risqueur.

Un déficit de notoriété

Lancé il y a cinq ans, le secteur dédié aux entreprises souffre encore chez la licorne d’un trop grand déficit de notoriété auprès d’institutionnels de premier plan, la faute en grande partie à un marketing essentiellement tourné jusque-là vers le grand public. Les efforts pour corriger le tir de la part de l’entreprise dirigée par Pascal Gauthier sont toutefois visibles depuis maintenant deux ans. La responsable des partenariats mondiaux assure être en pourparlers avec de nombreux acteurs reconsidérant leur partenariat notamment en termes de conservation de cryptoactifs et donc potentiellement prêts à se tourner vers la licorne française.

Le placement sous le régime des faillites en janvier de la division de prêt de Genesis spécialisée dans le prêt en crypto pour les institutionnels, a rappelé l’importance de garder le contrôle de ses actifs numériques sans être dépendant d’un tiers. «Nous sommes les seuls à proposer une détention à hauteur de 100%. Ledger ne sortira pas de sa proposition de valeur qui est de permettre aux entreprises de posséder, protéger et sécuriser leurs actifs numériques qui ne seront pas seulement des NFT, des stablecoins ou des cryptomonnaies», détaille Julie Aurand qui espère convaincre, sans explicitement le dire, de nombreuses institutions financières de choisir Ledger dans leur projet de tokenisation d’actifs financiers.