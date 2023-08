Le trading haute fréquence profite de la lenteur des dark pools

Deux millisecondes de retard suffisent. Lorsque les dark pools mettent trop de temps à actualiser le prix d’exécution d’un ordre sur une action, alors que ce prix a changé entretemps sur une Bourse traditionnelle, les traders haute fréquence arrivent généralement à placer un arbitrage et à grappiller quelques points de base, selon une étude publiée la semaine dernière par la Banque des règlements internationaux.

La présence de deux prix différents pour une même action sur deux Bourses électroniques à un instant donné est due au fait que certains dark pools, ces plates-formes de transactions de gré à gré au carnet d’ordres non transparent, importent les prix des Bourses traditionnelles pour exécuter les ordres limites des clients. Et la diffusion de ce nouveau prix dans le système informatique est parfois laborieuse, au point que les prix utilisés soient tout simplement faux.

L’étude en question se base sur les données d’exécutions et de carnets d’ordres d’un nombre limité de dark pools, sur une centaine d’actions britanniques entre 2014 et 2015. Elle prend en compte tous les échanges dont le prix de référence a changé sur le London Stock Exchange pendant le temps d’exécution d’un ordre sur un dark pool. Selon les observations des chercheurs, près de 4% des ordres sur ces plateformes non transparentes se font à des prix obsolètes.

Un coût moyen de 2,36 points de base pour la contrepartie

Cette lenteur profite à certains traders haute fréquence, qui arrivent à déceler ces différences de prix, pour placer un arbitrage entre les deux plateformes d’échange. Leurs ordinateurs superpuissants gagnent entre 96% et 99% du temps, selon le mode de fixation du prix d’échange par le dark pool, ont relevé les auteurs. La majorité des trades gagnants se font sur des prix d’exécution vieux de seulement deux millisecondes.

Le problème de latence des dark pools est corrélé avec le flux de messages que le système informatique reçoit. Ce problème ne concerne pas la masse des ordres sur un titre en particulier, précisent les auteurs, mais bien la capacité du système à faire transiter toutes les informations à temps. Un ticker qui connaît une journée morne peut voir son prix être retardé lors d’une exécution en raison de la congestion informationnelle provoquée par l’activité sur d’autres titres.

Loin d’être anecdotique, cette course de vitesse abime la liquidité de ces plates-formes de transactions de gré à gré au carnet d’ordres non transparent, alors que la promesse du trading haute fréquence est justement l’inverse.

Le coût moyen estimé pour le client lésé, généralement un gros institutionnel qui essaye de ne pas faire bouger le marché, est de 2,36 points de base dans cet échantillon. Mais les auteurs pensent que la facture doit être bien plus élevée lorsque les traders haute fréquence arbitrent un titre coté sur deux Places plus éloignées physiquement que la configuration étudiée, tel un dark pool basé au Royaume-Uni et le nouveau centre de données d’Euronext à Bergame en Italie.

Pour remédier à cette situation, les auteurs proposent une série de mesures pour réduire, voire empêcher ce type d’arbitrage. Par exemple, en décalant la prise en compte des ordres entrants par le système de 350 microsecondes (0,000350 seconde), les traders haute fréquence ne devraient plus pouvoir réussir à s’intercaler dans les échanges dont les prix sont vétustes.

Une autre manière d’agir pour les dark pools serait de ne plus coter en continu, mais de réaliser des formes d’enchères sur des durées variables et imprévisibles. Les titres les plus liquides s’échangeraient tout de même toutes les cinq à dix secondes.