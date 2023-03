Le PDG de Binance se défend de soupçons de manipulations de marché

Dans sa plainte déposée lundi, le superviseur américain des produits dérivés, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reproche à Binance d’avoir organisé un système lui permettant d’éviter d’enregistrer un certain nombre d’activités afin de les soustraire à son regard. Elle accuse également le PDG d’avoir mené une activité de trading sur sa plateforme sans en informer ses clients.

A lire aussi:

«Au cours de la période concernée, Binance a négocié sur sa propre plateforme par l’intermédiaire d’environ 300 comptes qui sont tous détenus directement ou indirectement par (Changpeng) Zhao […] Binance a refusé de répondre aux citations à comparaître émises par la Commission en vue d’obtenir des informations concernant son activité de négociation pour compte propre», est-il écrit.

En plus de ces accusations, la CFTC affirme également que la plateforme d’échanges n’a pas soumis ces «300 comptes internes» à une «surveillance ou à des contrôles antifraude ou anti-manipulation» ainsi qu’à la politique «nouvellement mise en place» ayant pour objectif d’éviter le délit d’initié.



«Je mange notre propre nourriture»

Via un communiqué publié sur le blog de Binance.com, le médiatique PDG qui se fait surnommer CZ s’est défendu en affirmant ne détenir que deux comptes personnels sur la plateforme pour stocker ses cryptos et les convertir pour payer ses dépenses personnelles: «Je mange notre propre nourriture», ajoute-t-il également.

Outre son cas personnel, le PDG a également démenti toute manipulation de marché de la part de la plateforme au détriment de ses clients: «Binance.com ne fait pas d’opérations à but lucratif et ne manipule en aucun cas le marché […] Nous avons des politiques strictes pour toute personne ayant accès à des informations privées. Je respecte moi-même strictement ces règles», a-t-il affirmé. «Dans ce voyage vers la liberté de l’argent, nous ne nous attendons pas à ce que tout soit facile. Nous ne reculons pas devant les défis», conclut-t-il.



Le président de la CFTC se justifie

Dans une interview à CNBC, Russ Behnam, le président de la CFTC, a justifié cette plainte civile en expliquant devoir «agir de manière agressive et le plus rapidement possible parce qu’il s’agissait d’une fraude continue […] Ne pas avoir de siège social connu ne protège pas de vos obligations envers la CFTC […] Nous devons accroître la transparence sur ce marché pour s’assurer que les consommateurs américains ne soient pas victimes de fraude».

A lire aussi: