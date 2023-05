Le nombre d’adresses contenant au moins un bitcoin dépasse le million

Pour la première fois, le nombre d’adresses comptant au moins un bitcoin, soit plus de 27.000 dollars au cours actuel, a dépassé la barre symbolique du million dans le monde, selon les données de Glassnode, spécialiste de l’analyse des données blockchain.

Depuis le début d’année, l’augmentation du nombre d’adresses, ces identifiants de portefeuilles numériques, est lente, mais constante par rapport à 2022, marquée par le krach Terra-Luna en mai ou le scandale FTX en novembre. L’an dernier, ce chiffre a crû de manière exponentielle avec une hausse notable en février 2022. Après son record historique de 64.000 dollars atteint en novembre 2021, le bitcoin accusait alors une correction de près de 40%. Des données qui suggèrent que les investisseurs les plus expérimentés ont profité de ce reflux pour acheter des bitcoins supplémentaires.

Après avoir chuté aux alentours des 16.000 dollars en décembre 2022, le cours du bitcoin a gagné près 70% depuis le début d’année. Une hausse essentiellement portée par les investissements en propre et non via des produits dérivés, suggérant que les institutionnels ne sont pas encore retournés sur ce marché. Cette remontée des cours peut aussi expliquer l’augmentation du nombre d’adresses comptant au moins un bitcoin.

Il est cependant courant qu’un investisseur possède plusieurs adresses pour son compte. C’est notamment le cas pour les plateformes d’échanges comme Coinbase ou Binance qui stockent les bitcoins de leurs utilisateurs sur une même adresse. Selon CoinGlass, 1,89 million sur les plus de 19 millions de bitcoins en circulation sont gérés par les plateformes d’échanges, soit près de 50 milliards de dollars.

Glassnode estime également que près de 3 millions de bitcoins sont «perdus à jamais» dans des portefeuilles dont les clés privées, sortes de mots de passe, ont été égarées par leurs propriétaires. Ce nombre comprend aussi des comptes inactifs depuis plusieurs années, dont celui de Satoshi Nakamoto, pseudonyme que s’est donné l’individu ou le groupe derrière le lancement du bitcoin.

