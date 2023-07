Le Groupement Cartes Bancaires organise la riposte à Visa et Mastercard

L’Agefi : Le Groupement CB lance une campagne de communication dans laquelle quatre notions sont mises en avant : innovation, sécurité, efficacité, souveraineté. Pourquoi maintenant ?

Philippe Laulanie : C’est un manifeste rédigé à la demande de nos membres (dont les banques françaises, ndlr) qui rappelle nos valeurs, celles qui font notre unité et aussi notre empreinte puisque CB représente deux tiers des dépenses courantes des ménages français, soit 20% des paiements par carte en Europe. Durant deux années, la communication sur les paiements était essentiellement axée sur le projet EPI (European Payments Initiative). Il était prévu que le Groupement converge par la suite avec EPI. Puis l’année dernière, le volet d’un schème carte européen a été abandonné. Nous avons pris six mois pour réfléchir et bâtir notre nouvelle stratégie énoncée dans le plan CB Dynamique 2026.

En quoi consiste ce plan ?

Il comprend trois piliers de réarmement : un premier volet digital intégrant plusieurs évolutions technologiques de rattrapage comme le raccordement aux portefeuilles électroniques X-Pay, plusieurs projets digitaux dont le «Click to pay», et le développement avec STET d’une plateforme française de tokenisation. Deuxième volet, relancer le business en recrutant de nouvelles compétences et en développant de nouvelles offres en particulier pour satisfaire de nouveaux acteurs (e-commerçants, néobanques...). Et troisième volet, communiquer sur nos valeurs, notre histoire et notre utilité dans l’écosystème des paiements français. Nous avons d’ailleurs rebondi sur la réaction de certains commerçants inquiets de l’augmentation de leurs frais d’acceptation.

Manifeste, campagne de publicité du Groupement Cartes Bancaires, juillet 2023 - Photo Groupement Cartes Bancaires

Cela a notamment mis en évidence que le co-badging CB-Visa ou CB-Mastercard n’était plus systématique et que le Groupement CB perdait quelques pourcents de parts de marché par an sur les dernières années. Qu’est-ce que cela vous a inspiré ?

Cela a été une forme de marketing «viral pro CB» ! Et l’occasion de rappeler que CB est un groupement de moyens qui respecte la concurrence et s’appuie sur un processing conforme dès l’origine à la réglementation en vigueur sur les paiements. Cela a également permis de mettre en avant un niveau de fraude CB à son plus bas historique, ainsi que notre efficacité sur les coûts CB qui se positionnent aujourd’hui très largement en deçà des moyennes internationales. De plus, tous nos traitements sont réalisés en France et nous avons montré durant la crise sanitaire l’efficacité et la résilience de notre plateforme. Ce manifeste est une déclaration de la communauté des paiements qui renouvelle la mission de CB de répondre aux attentes des commerçants, des industriels et de nouvelles cibles comme les néobanques, par exemple. D’autres schèmes internationaux se sont d’ailleurs inspirés de CB, comme Rupay en Inde ou UPI en Chine.

Comment comptez-vous reprendre ces parts de marché perdues ?

Je rappelle que notre modèle de co-badging allie le meilleur des deux mondes en conciliant la possibilité de traitement des transactions en France par CB et celui des transactions à l’étranger par nos partenaires. A ce jour, le «dé-co-badging» a été choisi principalement par deux banques, BPCE et Boursorama, et pour des raisons avant tout conjoncturelles. Cela représente néanmoins quelques millions de cartes en moins pour CB. Nous allons travailler pour élargir notre offre et répondre à différents nouveaux besoins, y compris ceux des néobanques, qui représentent un vivier important de cartes non co-badgées, à l’exemple de Nickel.

Le plan dynamique CB 2026 embarque également un volet de standardisation à l’émission des cartes (standard CPace européen). Les banques se sont engagées sur ce standard, qui sera massivement déployé d’ici à deux ans. Cet engagement des membres CB représente un signe important et rassurant pour les industriels. Cela pourrait nous permettre également d’ouvrir des discussions avec d’autres schèmes européens, à l’exemple de Girocard en Allemagne ou Bancontact en Belgique. Si nous émettons tous aux mêmes standards, l’interconnexion peut devenir plus facile entre nous, ceci même en l’absence de plateforme européenne unique.

Est-ce une reprise en main des transactions cartes par les schèmes européens ?

Nous ne sommes pas en guerre contre les schèmes internationaux, le modèle historique de co-badging est par nature hybride et nous amène à travailler ensemble. Notre démarche vise plutôt un réalignement communautaire après une période d’incertitudes.

Les accords signés avec Adyen ou Stripe entrent-ils dans cette stratégie ?

Adyen et Stripe sont devenus membres, de même que le schème portugais SIBS, Worldline s’aligne avec le Crédit Agricolepour créer une joint-venture de paiement qui devrait adhérer à CB, et d’autres projets d’alliance sont à l’étude sur la place… Tous ces partenariats et projets industriels contribuent à la remobilisation de l’écosystème et à une évolution positive des volumes de transactions pour CB.

Quel est le montant de l’investissement dans cette relance pour les membres de CB ?

Cela représente plusieurs dizaines de millions d’euros sur quatre ans, avec un volet communication significativement renforcé. A ce titre, nous envisageons de réaliser d’autres campagnes de communication pour renforcer notre marque, en particulier pour appuyer de nouveaux événements CB, dont le premier sommet CB en octobre et les 40 ans de CB en 2024.

Prévoyez-vous d’augmenter vos tarifs ?

L’efficacité étant une des quatre valeurs réaffirmées dans notre manifeste, CB vise à rester au meilleur niveau tarifaire du marché et à respecter le règlement européen sur l’interchange.

Qu’est-ce qui vous donne confiance dans votre capacité à renforcer votre place dans les paiements ?

L’enjeu actuel est la souveraineté, la capacité des Européens à reprendre la maîtrise de leurs paiements et à protéger les données des citoyens européens. Or, c’est exactement ce que nous faisons depuis près de 40 ans, pour le bénéfice des commerçants et des consommateurs. Ce qui a peut-être été oublié depuis quelque temps. Nous allons le rappeler à tous, et notamment aux politiques qui ont aussi un rôle à jouer dans ce domaine. L’interbancarité à la française est un atout puissant, nous ne le laisserons pas se perdre.