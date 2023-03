Le fondateur de Terra continue de narguer les autorités

Depuis qu’il est introuvable, l’étau ne fait que se resserrer autour de Do Kwon, le plus fantasque des cofondateurs de Terra-Luna qui dirigeait son stablecoin l’UST au moment de sa chute en mai. Dernière exemple en date : le ministère sud-coréen des affaires étrangères lui a ordonné mercredi de rendre son passeport local sous 14 jours. Les autorités sud-coréennes accusent notamment Do Kwon et cinq autres personnes en lien avec Terra-Luna d’infraction à la législation sur les marchés de capitaux.

Singapour est la dernière destination connue de l’entrepreneur de 31 ans qui s’y est installé au début de l’année. C’est depuis la ville-État qu’il a donné sa dernière interview au média Coinage publiée le 15 août dans laquelle il assurait notamment ne pas être «en fuite». Mais depuis cet été, le contexte s’est corsé.

Le 14 septembre, un tribunal sud-coréen a émis un mandat d’arrêt à son encontre. Trois jours plus tard, les autorités de Singapour ont assuré que Do Kwon ne s’y trouvait plus. Ce dernier a rappelé via Twitter sur lequel il est toujours très actif, qu’il ne se considérait toujours pas, malgré cela, en cavale. Pourtant deux semaines plus tard, c’est Interpol qui émettait une notice rouge pour le localiser et l’arrêter. Le lendemain, il répondait en toute simplicité qu’il «écrivait du code dans son salon» à la question d’un internaute qui s’interrogeait sur sa localisation. «Je ne fais aucun effort pour me cacher. Je fais des promenades et vais dans des centres commerciaux», a-t-il ajouté.

Son cas à même été ironiquement évoqué par la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde lors de la table ronde organisée au Louvre par la Banque de France le 27 septembre, comme le parfait exemple du mauvais côté des cryptoactifs : «Leur évolution a été tumultueuse, poussée par l’idéologie libertarienne. Ils sont maintenant acceptés par PayPal, MasterCard ou Visa et des abus ont eu lieu que ce soit Terra ou Luna et certainement par Monsieur Do Kwon qui est actuellement en fuite».

Fin septembre, le média CoinDesk Korea rapportait que les autorités sud-coréennes avaient demandé à des plateformes d’échanges de cryptomonnaies de geler l’équivalent de 67 millions de dollars de bitcoins que Do Kwon aurait déplacé «peu après» le 14 septembre. Et lorsque CoinDesk affirmait que les fonds avaient été effectivement gelé par les autorités, l’intéressé a simplement répondu le 5 octobre: «Je ne sais pas à qui appartiennent les fonds qu’ils ont gelés, mais tant mieux pour eux, j’espère qu’ils les utiliseront à bon escient».