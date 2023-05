Le e-commerce pourrait atteindre les 8.000 milliards de dollars en 2027

Le e-commerce représente désormais 5.300 milliards de dollars et conserve un rythme de croissance plus élevé que le commerce classique. Il devrait ainsi atteindre les 8.000 milliards de dollars dès 2027, selon l’étude de Juniper Research. Cette croissance viendrait d’abord des pays émergents (Chine, Inde, Asie-Pacifique), auxquels Juniper Research attribue 51% de la progression à venir.

Cette hausse devrait être rendue possible par l’adoption de modes de paiement plus digitaux et donc plus adaptés aux ventes en ligne, qui ont besoin de fluidité. Ce sont donc les commerçants qui doivent être attentifs à offrir les moyens de paiement les plus populaires et les plus adaptés aux habitudes locales des marchés où ils souhaitent se développer. Ils ont également intérêt à développer les facilités de paiement susceptibles d’accroître leur chiffre d’affaires, comme le «buy now, pay later» (BNPL), en forte croissance depuis quelques années. Outre le besoin de pouvoir accepter des paiement venant de l'étranger, puisque le e-commerce abat les frontières, ils doivent aussi tenir compte des différents univers de consommation et de l’âge des consommateurs ciblés, les usages étant de plus en plus variés.

Modes de paiement alternatifs

Pour cela, les analystes de Juniper Research recommandent aux commerçants comme à leurs prestataires de paiement de miser sur des modes de paiement alternatifs, comme le paiement par open banking, qui pourrait «transformer profondément le paysage des services financiers» : cette pratique repose sur l’utilisation d’API bancaires pour réaliser un virement depuis le compte de l’acheteur si celui-ci valide la transaction. L’institut d’étude estime que les transactions pourraient dépasser les 332 milliards de dollars en 2027, contre un poids estimé à 57 milliards en 2023. L’adoption du paiement open banking pourrait être stimulée par la combinaison avec le virement instantané, qui progresse également partout dans le monde et améliore la rapidité et la sécurité des transactions puisque l’argent est transféré sur le compte du marchand en quelques secondes. D’ailleurs, en France, le nombre d’acheteurs utilisant le virement ou le prélèvement pour régler un achat en ligne est passé de 0,9% en 2020 à 16% en 2021, selon la Fevad.

En 2022, les ventes en e-commerce en France ont atteint près de 147 milliards d’euros, en hausse de 13,8% par rapport à 2021, représentant 2,3 milliards de transactions. Ce sont les services (transports, tourisme, loisirs…) qui tirent cette croissance à +36%. Les ventes de produits sont en recul de 7% sur un an mais elles sont en augmentation de 33% par rapport à 2019. Autrement dit, le e-commerce continue de s’inscrire dans les habitudes des Français, il représente 12,5% de la vente de produits. Un taux en baisse après la période de crise sanitaire, qui avait vu le report d’une grande part de la consommation vers la vente en ligne. Aux Etats-Unis, le e-commerce représente 15% des ventes de détail, contre 17% dans le monde.◆