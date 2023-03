Le co-fondateur de Terra-Luna a été arrêté

En quelques jours, début mai 2022, ce sont près de 40 milliards de dollars qui se sont envolés. Au même moment, Do Kwon, le médiatique co-fondateur de Terra-Luna - qu’il dirigeait alors - prenait lui aussi la voie des airs. Ce double épisode a marqué le point de départ de la cascade de faillites dans le secteur des cryptomonnaies.

Fin de 7 mois de cavale

Le clivant et médiatique entrepreneur a été arrêté en possession de «faux papiers» à l’aéroport de Podgorica, la capitale du Monténégro, a confirmé le ministre de l’Intérieur du pays Filip Adzic. Depuis décembre, les autorités sud-coréennes affirmaient qu’il se cachait en Serbie, pays avec lequel il n’existe pas de loi d’extradition avec la Corée du Sud.

Sa cavale a officiellement débuté en septembre, Do Kwon étant visé par un mandat d’arrêt émis par un tribunal sud-coréen. Quelques jours plus tard, c’est Interpol, l’organisation internationale de police criminelle, qui émettait une notice rouge à son encontre.

Un temps soupçonné de se trouver à Singapour, lieu de sa dernière interview dans laquelle il reconnaissait avoir eu «tort», il restait introuvable, ce qui ne l’empêchait pas de rester très actif sur le réseau social Twitter via lequel il tentait de plaider sa cause ou s’appliquait à narguer les autorités en expliquant qu’il ne faisait «aucun effort pour se cacher» et passait son temps à «écrire du code (informatique) dans son salon». Son cas a même ironiquement été évoqué par la présidente de la banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde le 27 septembre 2022 pour illustrer le mauvais côté des cryptoactifs.

En Corée du Sud, il est notamment visé par des accusations de fraude et d’évasion fiscale. La Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme boursier américain, a également ouvert une enquête à son encontre pour avoir «orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars en cryptoactifs».



Une descente aux enfers

Adepte du culte de la personnalité, Do Kwon dirigeait un écosystème en plein ascension avant sa chute brutale. Sa cryptomonnaie native, le Luna s’était appréciée de plus de 15.000% en un an, faisant passer sa valeur de 60 centimes à plus de 100 dollars, le propulsant dans le top 10 des cryptos les mieux valorisées. Son stablecoin l’UST se situait sur la troisième marche du podium, derrière les géants que sont l’USDT de Tether ou l’USD Coin de Circle. En février 2022, l’écosystème avait réussi à lever un milliard de dollars auprès d’investisseurs comme le fonds Three Arrows Capital, aujourd’hui en liquidation.

