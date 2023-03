Le Bitcoin serait la seule crypto à ne pas être un instrument financier, selon le patron de la SEC

Dans un article paru ce 23 février dans le média américain The Intelligencer , le patron de la Securities and Exchanges Commission (SEC) Gary Gensler a expliqué que toutes les cryptomonnaies, à l’exception du bitcoin, relevaient de la réglementation propre aux valeurs mobilières (securities) aux États-Unis. «Il y a un groupe derrière (ces cryptomonnaies) et le public anticipe des bénéfices en fonction de ce groupe», a-t-il argumenté en faisant référence au «test de Howey» de 1946 qui considère notamment comme une vente de titre financier toutes actions d’investisseurs s’attendant à obtenir un rendement du travail de tiers.

L’avis de Gary Gensler «n’a pas force de loi» comme l’a rappelé sur Twitter le très médiatique lobbyiste crypto outre-Atlantique Jake Chervinsky. En revanche, sa déclaration s’inscrit dans la logique des nombreuses décisions prises par le gendarme boursier américain depuis le début du mois de février avec pour objectif central d’obliger les acteurs cryptos à plus de transparence vis-à-vis des investissements de leurs clients.



La décentralisation en question

La position de Gary Gensler n’est pas nouvelle puisque le Bitcoin est considéré comme relevant de la législation entourant les biens matériels (Commodity) depuis 2018 aux États-Unis. Pour rappel, Bitcoin est considéré comme la blockchain la plus décentralisée du marché. Autrement dit, aucune entité ni entreprise ne contrôle directement le réseau Bitcoin, au contraire de toutes les autres cryptomonnaies selon le patron de la SEC. Depuis son changement de consensus mi-septembre, les critiques se multiplient à propos du caractère décentralisé d’Ethereum. Ses détracteurs estiment qu’il suffit désormais de payer pour augmenter son influence sur le réseau.

«Le secteur demande depuis plusieurs mois des indications et clarifications sur les critères retenus par la SEC pour qualifier un actif numérique d’instrument financier. Les précédentes mesures prises par la SEC ne constituent pas des précédents applicables à l’intégralité des produits et services sur crypto actifs. Il est donc difficile aujourd’hui pour les entreprises et leurs conseils de savoir dans quelles conditions conduire une offre au public d’actifs numériques sans être en violation des lois applicables. L’élaboration de lois par le congrès serait nécessaire pour établir un cadre cohérent et harmonisé, mais il est peu probable que cela arrive dans les prochains mois», explique Morgane Reicher, avocate chez Kramer Levin Naftalis & Frankel.

Tomber sous le régime de la SEC obligerait les acteurs cryptos à se soumettre à des obligations réglementaires lourdes et peu adaptées aux produits et services sur actifs numériques. En outre, la qualification de ces actifs en instruments financiers pourrait nuire à leur liquidité, puisque «même des plateformes d’échanges cryptos parmi les plus importantes du marché peuvent ne pas être agréées pour lister des securities, ce qui poserait d’importants problèmes opérationnels et de responsabilités», conclut Morgane Reicher.