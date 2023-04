Le bitcoin et l’ether restent les cryptoactifs de référence

Chaque année ou presque, des projets émergent et affirment vouloir les détrôner. Pourtant depuis cinq ans et au gré des variations de cours, le bitcoin et l’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, restent les références pour les investisseurs. Après avoir connu une période de forte baisse en 2022, la valeur du bitcoin a gagné près de 80% depuis janvier pour s’établir actuellement aux alentours des 30.000 dollars tandis que celui de l’ether a doublé entre la chute de FTX en novembre 2022 et aujourd’hui pour se situer vers les 2.000 dollars.

Actuellement, les deux cryptoactifs sont en tête du classement en termes de capitalisation de marché avec 545 milliards de dollars pour le bitcoin et plus de 230 milliards pour l’ether. «Un BTC ou un ETH sera toujours moins volatile que les autres cryptomonnaies, ce qui en fait des actifs de référence», explique le PDG de CoinShares Jean-Marie Mognetti. «On constate également une tendance de plus en plus forte chez de nombreux investisseurs natifs cryptos qui consiste à essayer de rester au maximum en dehors du système financier traditionnel. Pour eux, le bitcoin et l’ether deviennent des unités de référence», précise-t-il.

Le bitcoin, «l’or numérique»

«La valeur ajoutée de ces cryptoactifs, c’est le réseau sur lesquels ils reposent», explique les aficionados de l’écosystème. Un constat de plus en plus partagé par de nombreux institutionnels du monde financier classique. Ces deux blockchains sont les plus décentralisées de l’écosystème mais aussi les plus développées et n’ont quasiment jamais connu de problèmes techniques ni arrêt et remplissent toutes les deux des rôles complémentaires. Le Bitcoin est généralement le premier cryptoactif acheté par les nouveaux entrants sur ce marché, suivi par l’ether.

Malgré les fortes variations de cours, MicroStrategy a continué de mettre au cœur de sa stratégie de trésorerie le bitcoin en portant son total à 140.000 unités depuis ses premiers achats en août 2020. La société éditrice de logiciels informatiques est évidemment la plus grande détentrice de bitcoins qu’elle a acquis pour un total de 4,17 milliards de dollars à un prix moyen de 29.803 dollars par bitcoin.

Cette stratégie de trésorerie basée sur le bitcoin a largement été développée par l’un des co-fondateurs de MicroStrategy Michael Saylor, aujourd’hui l’un des plus fervents défenseurs de la cryptomonnaie. Pourfendeur de la création monétaire, l’actuel président exécutif considère la cryptomonnaie comme de «l’or numérique» et parie que son cours continuera de s’apprécier dans les années à venir. La société travaillerait également au développement de moyens de paiement incluant la reine des cryptomonnaies.



Transition réussie pour Ethereum

Malgré les faillites en série, Ethereum a pour le moment complètement réussi sa transition écologique entamé depuis décembre 2020 et complété par son changement de consensus baptisé «The Merge» mi-septembre 2022 puis la mise à jour Shanghai le 12 avril dernier permettant aux investisseurs d’avoir la possibilité de retirer leurs ethers bloqués pour la sécurisation du réseau.

Cette transition a eu pour principal effet économique de faire émerger un marché du staking permettant aux acteurs cryptos de proposer une solution de rendement dont l’origine peut être vérifié et qui tourne actuellement entre 5% et 7%.