L’attrait des assurtechs résiste à la crise

L’ambiance euphorique qui régnait ces dernières années dans l’univers de la tech est bel et bien finie et les fintechs ne font pas exception à la règle. Après des années de croissance soutenue, les levées de fonds en France ont marqué le pas en 2022, accusant un recul de 13 %, à 2,4 milliards d’euros, selon les données de L’Observatoire de la Fintech.

L’année s’est révélée fractionnée. « Après des débuts dans la lignée de 2021, qui avait constitué un exercice record, le niveau de financement a été divisé par deux entre janvier et avril, avant de reprendre à un rythme soutenu, avec cependant un ticket moyen moindre », explique Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, vice-président de L’Observatoire de la Fintech. Ce ticket s’élevait ainsi à 13 millions d’euros en décembre 2022, contre 38 millions onze mois plus tôt.

Dans un secteur de la tech où les valorisations ont fortement chuté, le nombre de levées a toutefois crû, passant sur un an de 101 à 148 opérations. « Les investisseurs recherchent aujourd’hui des opportunités dans des sociétés plus jeunes. Les fintechs les plus matures, qui se développaient sur un modèle d’hypercroissance et à qui l’on demande désormais de devenir rentables, ont en effet subi les plus fortes baisses de valorisation, développe Emmanuel Papadacci-Stephanopoli. Les perspectives de rentabilité, à plus ou moins long terme, des fintechs deviennent aujourd’hui l’un des principaux critères de sélectivité des investisseurs. »

Avec les opérations emblématiques d’Alan (183 millions d’euros), SantéVet (150 millions) ou Descartes Underwriting (107 millions), l’assurance a capté 28 % des fonds levés par les fintechs en 2022 et arrive en tête des métiers ayant le plus attiré les investisseurs. Alors que les paiements se positionnaient historiquement en première place, avec 1,71 milliard d’euros levés depuis 2010, l’assurance les dépasse (1,75 milliard en cumulé). « L’assurance est un immense marché, avec un très large bassin de clients. En outre, les assureurs sont historiquement très peu digitalisés, comparativement à d’autres secteurs comme la banque. Une assurtech ayant une idée innovante bénéficie dès lors d’un avantage compétitif plus important », éclaire Emmanuel Papadacci-Stephanopoli, pour qui les assurtechs devraient continuer à bénéficier d’une forte dynamique cette année.

En 2022, 18 fintechs, d’en moyenne six ans d’existence, au cours desquels elles avaient levé 100 millions d’euros, ont cessé leur activité. Cela porte à 50 le nombre de cessations d’activité depuis 2016, pour un cumul de fonds levés de 200 millions d’euros. « Si cela ne représente à date que 2,5 % des fonds levés dans la fintech en France, l’accélération des cessations est à surveiller, dans un contexte économique plus tendu, où les levées de fonds sont plus difficiles à réaliser », avertit le professionnel.