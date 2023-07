L’application de paiement mobile Satispay s’installe en France

Si le paiement mobile décolle en France, c’est avant tout grâce à ApplePay et à GooglePay, tandis que Lydia est plutôt utilisée par les étudiants et par les jeunes. Les autres dispositifs de paiement mobile émergent difficilement. Mais voici Satispay, fondé en 2013 à Cuneo, en Italie du Nord, qui débarque en France après avoir conquis 4 millions d’utilisateurs et 300.000 commerçants.

La société a commencé à se faire connaître depuis l’année dernière à Menton et à Nice, mais aussi à Thionville et à Metz. Lyon sera lancé en septembre. Déjà 600 commerçants à Nice et 200 commerçants installés entre Nice et Menton ont choisi d’accepter Satispay, qui compte atteindre 2.500 commerçants partenaires dans la région d’ici à la fin de l’année 2023.

Un concurrent possible pour EPI

L’offre ? Une application mobile «trois coins» qui permet de payer en magasin ou bien entre particuliers (P2P), sans intermédiaire, grâce à un virement de compte à compte. Un service rendu possible par l’agrément de Satispay en tant qu’émetteur de monnaie électronique, obtenu auprès de l’autorité luxembourgeoise, la CSSF. Elle fonctionne par QR code. «Satispay est une ‘super app’ qui fonctionne avec un réseau propriétaire et qui propose le paiement en magasin, en ligne, en P2P, mais aussi des fonctionnalités d’épargne, de cagnotte, de don, ou encore la gestion des cartes de fidélité, explique Pascal Cotte, directeur général de Satispay en France et directeur des nouveaux marchés. C’est un portefeuille connecté au compte bancaire, auquel chaque utilisateur alloue un budget en début de semaine, de 50 à 3.000 euros.»

De plus, le dispositif repose sur la création d’une communauté qui bénéficie de parrainages, de récompenses et de cashback, 30% sur les dépenses réalisées entre les vendredis et les dimanches. En revanche, pas de paiement fragmenté : «Les taux ont augmenté, le contexte économique n’est pas adapté, nous avons fait le pari d’apporter des fonctionnalités qui procurent d’abord du confort aux utilisateurs, puis d’étendre les usages, expose Pasccal Cotte. En Italie, par exemple, Satispay intègre les titres-restaurants et le paiement de factures.» La proximité est le maître mot du déploiement : ville par ville, les équipes commerciales de Satispay, constituées de collaborateurs recrutés localement, s’attachent à convaincre les petits commerçants chez qui les consommateurs font leurs courses du quotidien, boulangeries, boucheries, supermarchés, pharmacies, bureaux de tabac… Des contrats ont été signés avec de grandes enseignes en Italie, mais ils n’intègrent pas encore la France.

Modèle tarifaire avantageux

L’élément clé de l’adoption semble être le modèle tarifaire : les transactions d’un montant de moins de 10 euros ne comportent pas de frais, et au-delà de 10 euros, la commission est de 20 centimes, tarif fixe quel que soit le montant de la transaction. Il n’y a pas de commission non plus sur les transferts P2P. De plus, l’acceptation nécessite seulement de télécharger l’application Satispay Business, qui est déjà intégrée à divers logiciels de caisse. Une simplicité qui convient aux petits commerçants.

«Nous souhaitons faire infuser Satispay à partir du sud de la France, où viennent de nombreux Italiens, indique Pascal Cotte. Nous considérons qu’une ville est mature lorsque 20% des consommateurs et 20% des commerçants l’utilisent. A Cuneo, le berceau de Satispay, près de Turin, Satispay a même conquis 60% des habitants et 70% des commerçants.» Une preuve de son adaptation aux attentes des Italiens, mais la performance sera-t-elle la même en France ? Cela reste à démontrer. Toutefois, la maturité des Français est bien plus élevée aujourd’hui qu’il y a une dizaine d’années, lorsque les dispositifs de paiement mobile foisonnaient. Satispay a de quoi tenir : la licorne italienne a levé 320 millions d’euros en septembre 2022 et compte parmi ses actionnaires Tencent, qui détient WeChatPay et a également investi dans Lydia.

