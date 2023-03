L’accès au dollar s’est fortement restreint pour les stablecoins

Avec les défauts des banques régionales américaines intervenus la semaine dernière, l’accès au système bancaire traditionnel pour les entreprises cryptos s’est restreint. Un problème majeur notamment pour les acteurs comme Circle proposant un stablecoin, en l’occurrence l’USDC, deuxième plus grand du marché en termes de capitalisation.

Un stablecoin est un cryptoactif dont la valeur est adossée au cours d’une monnaie traditionnelle comme le dollar. Pour les investisseurs, la promesse est double. D’une part, leur permettre d’utiliser un cryptoactif ayant un cours fixe pour investir dans l’univers crypto sans être obligé de passer par le bitcoin ou l’ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, à la valeur très spéculative. Mais aussi de garantir un accès au dollar le plus liquide possible. Tout cela en bénéficiant de l’instantanéité des blockchains publiques opérationnelles.

Pour des raisons opérationnelles, les entreprises comme Circle vont avoir besoin d’acteurs disposant des licences bancaires nécessaires pour accepter et réaliser des virements depuis des comptes bancaires. Mais aussi pour faire office de dépositaire «à la fois comme une source de diversification mais aussi pour la partie dépôt de leur réserve», explique Xavier Lavayssière, chercheur indépendant en régulation des actifs numériques. Pour chaque unité émise sur la blockchain, ces entreprises s’engagent à avoir au moins l’équivalent en réserve. Un point de vigilance régulièrement mis en avant par les régulateurs soucieux de la fiabilité de ces dernières.

Le 13 février, Paxos qui émettait le stablecoin de Binance, le BUSD, s’est vu ordonner de stopper l’émission de nouvelles unités par le Département des services financiers de l’état de New York (NYDFS), son régulateur. Cette décision a entraîné une chute de confiance envers ce stablecoin qui s’est traduite par une baisse de sa capitalisation boursière de moitié en un mois, le régulateur supprimant un pont important pour son accès au dollar. Et actant quasiment la fin du troisième plus grand stablecoin du marché.

Un accès le plus liquide possible au dollar exige également des systèmes de paiements disponibles à tout instant. Des infrastructures que fournissait Silvergate avec son système de paiement Silvergate Exchange Network (SEN) ou Signature Bank avec SigNet, tous deux indispensables. Après leur fermeture et en l’absence d’alternative, l’accès au dollar est pour le moment fortement restreint. Une multiplication des défauts des banques régionales américaines nuirait également à la diversification pour des acteurs comme Circle, qui en moins d’une semaine a vu trois de ses huit dépositaires faire faillite.