La pression judiciaire monte pour Binance aux Etats-Unis

C’est une plainte qui ne faisait quasiment plus aucun doute. Après celle de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) déposée fin mars, c’est au tour de la Securities and Exchanges Commission (SEC) de poursuivre Binance, la plus grande plateforme d’échanges de cryptomonnaies du marché ainsi que son médiatique PDG Changpeng Zhao qui se fait également surnommer ‘CZ’. Dans une plainte au civil, le gendarme boursier américain les accuse d’avoir enfreint plusieurs lois relatives aux valeurs mobilières au travers de 13 chefs d’accusation.

Comme la CFTC, la SEC reproche à Binance d’avoir mis en place un système permettant à ses «clients américains de grande valeur» de continuer à utiliser Binance.com alors même que «Zhao et Binance avaient affirmé publiquement» que les clients identifiés comme résidents aux Etats-Unis ne pouvaient pas y effectuer de transaction, conformément à la réglementation en vigueur. Les clients américains étaient en revanche autorisés à utiliser Binance.US, une entité sur le papier distincte du reste de l’écosystème Binance et entièrement régulée selon les lois américaines. La SEC affirme que CZ et Binance contrôlaient en réalité «secrètement» les activités de cette entité.



Mélange des fonds des clients

La semaine dernière, une enquête de Reuters révélait déjà que Binance aurait «régulièrement» mélangé les fonds de ses clients avec les siens en 2020 et 2021. La SEC reproche également ce manque de transparence à Binance vis-à-vis de ses utilisateurs. «Les défendeurs (CZ et Binance) ont dissimulé le fait qu’ils mélangeaient des milliards de dollars d’actifs d’investisseurs et les envoyaient à une tierce partie, Merit Peak Limited, également détenue par (Changpeng) Zhao», explique la plainte.

Reuters explique qu’une partie des fonds mélangés auraient été convertis en BUSD, le stablecoin de Binance. Un système permettant à la plateforme de garder des sommes en dehors du système bancaire dont Changpeng Zhao «se méfiait», craignant «un gel des fonds de son entreprise», toujours selon le média.

En février, ce manque de visibilité envers ses clients a aussi été reproché à Kraken, autre poids lourd du marché contraint de payer une amende de 30 millions de dollars pour son offre de staking. Dans la foulée de l’annonce de cette sanction, Gary Gensler, le président de la SEC, apparaissait dans une vidéo pédagogique sur le sujet en interrogeant : «Que font-ils de vos cryptos ? Les prêtent-ils, empruntent-ils avec, ou les échangent-ils entre eux ? Des investisseurs devraient avoir accès à ces informations importantes». Selon la SEC, Binance aurait gagné «au moins 11,6 milliards de dollars de revenus provenant, entre autres, des frais de transaction des clients américains […] depuis au moins juillet 2017».

Manquement à ses obligations d’enregistrement

C’est un refrain maintenant bien connu de l’écosystème crypto et qui pousse certains champions américains comme Coinbase à publiquement menacer d’aller voir ailleurs. Depuis qu’il est à la tête de la SEC, Gary Gensler multiplie les déclarations pour expliquer que tous les cryptoactifs doivent être enregistrés comme instrument financier (security). Seul le bitcoin (BTC) est considéré comme une valeur mobilière (commodity) et rentre dans le champ de contrôle de la CFTC.

L’ether (ETH), la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, est également de plus en plus considérée comme tel mais là encore, Gary Gensler semble y mettre son veto. Ce dernier se base sur le degré de décentralisation. Aucune entité ni entreprise ne contrôle directement le réseau Bitcoin, au contraire de toutes les autres cryptomonnaies selon le patron de la SEC. Depuis son changement de consensus mi-septembre, les critiques se multiplient à propos du caractère décentralisé d’Ethereum.

En conséquence, la SEC accuse Binance «de ventes non enregistrées» d’actifs comme la cryptomonnaie native le BNB ou son stablecoin, le BUSD, ainsi que des produits de rendement sous forme de prêt ou de staking.

L’agence allègue également que par le biais d’autres sociétés, l’écosystème de Binance s’est livré à des «transactions manipulatrices» et «démontre la fausseté des déclarations […] au sujet de sa surveillance et de ses contrôles de marché».