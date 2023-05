La fièvre des NFTs sur bitcoin fait respirer les mineurs

L’année 2023 commence décidément bien pour les mineurs de bitcoin, pour la plupart en grande difficulté après un millésime 2022 marqué par une succession de faillites et un cours tombant de 47.000 dollars à 16.000 dollars. Au-delà du prix unitaire qui a augmenté de plus de 70% depuis janvier, les mineurs bénéficient du succès pour le moins inattendu des NFTs (jetons non fongibles) sur bitcoin baptisé «BRC-20», avec des frais de transactions qui explosent en leur faveur.

Depuis fin 2022, le protocole Ordinals a fait son apparition dans l’écosystème bitcoin et connaît même un succès remarqué depuis fin février. Il permet le déploiement via la blockchain de NFTs, sorte de titres de propriété garantissant l’unicité d’un cryptoactif dans une blockchain. Concrètement, les utilisateurs vont pouvoir rattacher une image ou une vidéo à un Satoshi, nom donné à un fragment de BTC pour ensuite l’échanger.

Même si quelques expérimentations de déploiement de NFT ont été menées par le passé sur la première blockchain de l’histoire, les jetons n’ont jamais été utilisés massivement, notamment parce que l’infrastructure de bitcoin a été conçue à l’origine pour n’être qu’un simple réseau de paiement. Les NFT ont été popularisés à partir de 2017 via la blockchain Ethereum, qui a été pensée et créée par ses fondateurs en 2015, parmi lesquels Vitalik Buterin, pour être un complément à bitcoin, en permettant de développer différentes applications dans l’idée d’en faire une sorte «d’ordinateur mondial».

Pouvoir déployer des NFTs via bitcoin permet d’imaginer une myriade de possibilités techniques pour la première blockchain de l’histoire, toute implémentation technique étant susceptible d’enrayer la belle mécanique qui n’a pour le moment jamais été mise en défaut et dont aucune transaction passant par le réseau n’a encore à ce jour été censurée. Un fait non négligeable alors même que les doutes s’accumulent autour d’Ethereum sur ce dernier point depuis son changement de consensus et le durcissement de la réglementation américaine à l’égard de l’écosystème crypto.

Jackpot pour les mineurs

Le succès est tel que quatre des collections de NFTs ayant été déployées via bitcoin trustent le top 10 des collections s’échangeant le plus ces derniers jours, selon CryptoSlam. Selon les données compilées par Glassnode, le nombre de transactions hebdomadaires a atteint 682.000 entre le 7 et le 14 mai, soit une augmentation de 39% par rapport à l’ancien record datant de 2017. Un succès qui n’est pas sans conséquence puisque les frais de transaction explosent également.

Lorsqu’un utilisateur va vouloir réaliser une opération via le réseau bitcoin, sa transaction va être inscrite dans un bloc avec d’autres transactions. Ce bloc va alors être approuvé par un mineur qui, en échange d’avoir fait tourner ses ordinateurs ASICs, spécialement conçus pour miner du bitcoin, va toucher une récompense qui est actuellement de 6,25 BTC, soit un peu moins de 170.000 dollars au cours actuel. En plus de cette récompense, il va également toucher des frais de transaction à la charge de l’utilisateur qui excèdent rarement les 1% du total de la transaction.

Or avec l’arrivée des NFTs via Ordinals, les frais de transaction ont atteint les 6,66 BTC et «dépassé la récompense par bloc pour la cinquième fois seulement dans l’histoire (de Bitcoin)», explique Glassnode. Certains mineurs ont donc touché une récompense totale d’environ 13 BTC, soit près de 350.000 dollars par bloc le 9 mai. Pour une transaction ordinaire, la médiane des frais atteint encore actuellement la vingtaine de dollars quand la moyenne est d’environ 30 dollars.

Sur les quatre dernières semaines, les revenus liés aux frais de transactions a augmenté de 11,5%. Sur les 3.275 BTC de frais totaux payés aux mineurs durant la première quinzaine de mai, Glassnode note que le solde des mineurs n’a augmenté que de 655 BTC. Glassnode souligne également que les BTC reçus en récompense par bloc miné sont presque à 100% dépensés immédiatement. Des chiffres qui tendent à montrer que les sociétés de minage n’ont pas le luxe d’augmenter leur trésorerie et en profitent plutôt pour rattraper la mauvaise année comptable de 2022.