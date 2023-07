Kiln, le spécialiste français du staking, se fait une place parmi les grands

Fin mars 2023, en interviewant Joseph Lubin, l’un des pères de la blockchain Ethereum et de Consensys, le jeune entrepreneur français Laszlo Szabo a offert une belle exposition à sa start-up Kiln. L’entretien se tenait à l’occasion de la Paris Blockchain Week, un des plus grands rassemblements de l’écosystème crypto dans le monde. Il a eu lieu dans les locaux de l’entreprise situés dans le dixième arrondissement de Paris, et avait tout d’un adoubement de la part du Canadien de 58 ans, qui jouit d’un statut de mentor et dont les sorties médiatiques sont comptées.

Une belle récompense pour cet entrepreneur trentenaire, petit-fils de Pierre Bellon, fondateur de Sodexo. En 1991, sa mère, Nathalie Bellon, épouse Talabor Szabo, entrepreneur né aux Etats-Unis et fondateur d’Octo Groupe : cette société, agréée depuis 2011 par l’Autorité des marchés financiers (AMF), est spécialisée dans la gestion de fonds obligataires à destination des institutionnels.

Décrit comme «très rassembleur» avec la réputation de «savoir s’entourer», Laszlo Szabo a notamment réussi à convaincre quelques talents très recherchés, comme le développeur Nicolas Maurice, ancien de chez Consensys, de venir travailler pour son entreprise. Celle-ci a multiplié son revenu par cinq depuis sa dernière levée de fonds en novembre 2022.



Un parcours de crypto-natif

«Un peu turbulent» plus jeune, Laszlo Szabo commence des études d’hôtellerie en 2014, année durant laquelle il «achète ses premiers bitcoins» après avoir découvert la reine des cryptomonnaies via Adam Traidman, co-fondateur d’un des plus grand portefeuilles bitcoins de l’époque BRD Wallet. Avec «des amis marseillais», il cofonde Skill Hunter en 2015, un cabinet de recrutement spécialisé dans la tech.

En 2016, lui et ses associés s’intéressent à Ethereum dont il apprend les rudiments techniques par «un ami d’enfance qui venait de rejoindre Consensys». Les liens ne sont donc pas nouveaux avec l’entreprise très influente dans l’écosystème, et connue pour avoir lancé le portefeuille Metamask. Suivront des investissements dans différentes ICO (initial coin offering), levées de fonds par émission de jetons ou tokens qui se multiplient sous l’impulsion du développement d’Ethereum, sur lesquelles il va parier «avec plus ou moins de succès».

«Les études terminées, j’intègre l’incubateur blockchain à Station F puis je lance SkillZ en 2018, qui deviendra Kiln ensuite, focalisée sur la certification de CV ou de documents liés à l’expérience professionnelle. Un marché qui n’a finalement jamais vraiment pris», explique-t-il. Après quelques mois supplémentaires de tâtonnements et d’expérimentations, notamment avec la blockchain française Tezos, l’entreprise trouve enfin son positionnement en proposant d’opérer des nœuds, infrastructure permettant de participer au consensus de validation de la blockchain, en 2019.

Alors que Kiln commence doucement à s’installer comme fournisseur de services technologiques, l’entreprise va changer de dimension avec le «DeFi summer» à l’été 2020, période de la première explosion à la hausse des cours dans la finance décentralisée, un système financier alternatif au système traditionnel dont l’infrastructure est entièrement basée sur des blockchains publiques. Le train sera définitivement lancé lorsque l’entreprise orientera ses services entièrement autour du staking.

Surfer sur la vague du staking

Le staking permet par l’immobilisation de cryptoactifs de participer au processus de validation des blocs et donc à la sécurisation d’une blockchain. Ce processus baptisé preuve d’enjeu (proof-of-stake, PoS) connaît un essor grandissant, notamment lié aux préoccupations ESG de plus en plus importantes dans la finance. Il nécessite beaucoup moins d’électricité que la preuve de travail (proof-of-work, PoW), sur laquelle repose la blockchain Bitcoin, où des ordinateurs vont devoir, par des calculs, résoudre une équation mathématique pour participer au processus de validation des blocs.

C’est le modèle vers lequel a basculé le réseau Ethereum en septembre dernier, faisant passer cette industrie dans une autre dimension avec l’arrivée sur ce marché d’un nombre croissant d’institutionnels du monde financier traditionnel.

Une institutionnalisation sur laquelle «avait parié» la direction de Kiln en poussant l’entreprise à se positionner comme plateforme de services techniques proposant à la fois des solutions de staking, la fourniture de rapport d’analyses sur les datas blockchains, mais aussi la possibilité pour ses clients de bénéficier d’une représentation liquide de leur investissement. Le système permet à la fois de toucher des rendements issus de la validation, mais aussi d’utiliser des versions liquides de jetons synthétiques pour contracter ou collatéraliser des prêts au sein de la finance décentralisée.



Plus grand stakeur d’Europe

Après un premier tour de table de 4,7 millions d’euros début 2022, la start-up lève 17 millions d’euros supplémentaires en série A en voyant notamment rentrer à son capital Kraken, l’une des plus importantes plateformes d’échanges crypto à l’échelle mondiale. L’année sera également marquée par un rapprochement sous forme de partenariat avec la licorne française Ledger pour permettre à ses utilisateurs d’effectuer du staking. Pour continuer à grandir, Kiln est déjà en préparation d’une nouvelle levée de fonds selon nos informations.

Aujourd’hui, la société gère l’équivalent de 2,3 milliards de dollars pour le compte de ses clients, contre environ 600 millions de dollars en novembre 2022. Au total, Kiln immobilise 2,23% des ethers selon les chiffres agrégés par Nansen, le plaçant dans le top 10 mondial en la matière aux côtés des géants que sont Coinbase ou encore Binance. L’entreprise dirigée par Laszlo Szabo va multiplier les annonces de collaboration avec de grands noms du secteur dans les semaines à venir.

Mais un épisode récent est venu rappeler la place qu’occupe encore Kiln dans l’esprit de certains acteurs. Malgré son statut de plus grand stakeur d’Europe, la start-up n’a pas été choisie par Coinhouse pour sa nouvelle offre de rendement basée sur le staking disponible depuis le 1er juin après l’arrêt de ses livrets crypto. Selon nos informations, l’entreprise dirigée par Nicolas Louvet a préféré travailler avec l’américain Coinbase, dans un premier temps.

Seule ombre au tableau de l’entreprise qui compte aujourd’hui une cinquantaine d’employés, le flou réglementaire qui entoure le staking. La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a d’ailleurs appelé à réglementer cette activité dans une prochaine version de MiCA (Market in Crypto-Assets), le règlement européen qui encadre les cryptoactifs.

