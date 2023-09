Isai et Eurazeo investissent à nouveau dans Ondorse pour accélérer sa croissance

A l’heure où l’entrée en relation avec les entreprises reste un casse-tête pour les banques, Ondorse apporte une solution souple et automatisée. Cette regtech a été fondée par Aymeric Boëlle, ancien avocat de Skaden Arps, et Florent Robert, ancien banquier converti à la fintech. Leur objectif : offrir une plateforme d’entrée en relation banques-entreprises qui rende l’expérience aussi simple et agréable que celle des particuliers lorsqu’ils ouvrent un compte dans une banque digitale. Et, pour accélérer le développement de leur entreprise, les fondateurs viennent de lever 3,8 millions d’euros auprès de leurs investisseurs historiques, Isai et Eurazeo, ainsi que de plusieurs business angels issus de la fintech, neuf mois seulement après leur premier tour de table de 1,2 million d’euros.

Leur solution, qui a déjà permis la certification de 10.000 entreprises en un an, automatise jusqu’à 60% des ouvertures de comptes. Plus qu’une nouvelle brique technologique spécifique, Ondorse se présente comme une plateforme agrégeant de multiples services entrant dans un processus d’entrée en relation : vérification d’adresse, d’e-mail, d’Iban, données financières des entreprises, bases de données légales… Mais chaque établissement attend un parcours spécifique selon le type de produit, de client ou l’équipe qui met en place le processus : risques, fraude ou lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme…

A lire aussi:

Un cockpit pour construire un workflow

C’est pourquoi les deux entrepreneurs ont imaginé une plateforme qui propose des workflows que chaque client peut dessiner à sa façon, selon sa propre approche des risques. «Ondorse est un cockpit qui permet à l’utilisateur de construire son workflow pour répondre à ses objectifs, selon sa vision des risques qui varie en fonction du produit distribué ou du pays de commercialisation, explique Aymeric Boëlle, président d’Ondorse. Les établissements financiers ont un fort besoin de configurabilité, y compris dans le temps puisque leur appétit pour le risque évolue aussi, de même que les services qui peuvent être intégrés au workflow. »

A lire aussi:

Ainsi, Ondorse noue de multiples partenariats avec des spécialistes de la donnée et des éditeurs de solutions technologiques entrant dans la vérification d’identité afin que l’utilisateur puisse choisir celles qui lui conviennent dans la construction de son workflow. Parmi elles, Ubble, IDnow, Finovox, Seon, Streammind, Creditsafe, Moody’s, Companies House (le service gouvernemental britannique d’information sur les entreprises)… Et Ondorse est aussi connecté aux listes de sanctions, liste des personnes politiquement exposées, listes des bénéficiaires effectifs là où elles existent. «Nous nouons des partenariats avec les solutions que nos clients veulent utiliser dans leurs workflows, ce qui varie d’un pays à l’autre, et nous intégrons de multiples sources de données», résume Aymeric Boëlle.

Parmi ses clients, Ondorse compte les néoassureurs Alan (santé) et Evy (biens), ou encore Piana, la carte de paiement liée aux flottes de véhicules. L’effectif de la société atteint une douzaine de personnes et l'équipe commerciale devrait s'étoffer dès l’année prochaine. Cette levée de fonds permettra également à Ondorse d’offrir ses services dans les pays limitrophes de la France.