Intesa Sanpaolo a cédé sa participation de 5,1% dans Nexi

Intesa Sanpaolo a annoncé mardi avoir cédé la totalité de sa participation dans la société italienne de paiements Nexi pour un montant de 584 millions d’euros, afin de tirer parti de la résilience d’un secteur qui a connu deux années fastes, les consommateurs étant de plus en plus nombreux à se tourner vers les paiements numériques. La banque italienne a vendu sa participation d’environ 5,1% par le biais d’une procédure accélérée de constitution de livre d’ordres pour les investisseurs italiens et étrangers. Le prix de vente de 8,70 euros par action fait ressortir une décote de 10,9% par rapport au cours de clôture de Nexi lundi. Cette annonce intervient une semaine après la publication par le groupe de paiement de résultats trimestriels supérieurs aux attentes des analystes.