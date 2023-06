Hong Kong accélère dans la crypto

Jusque-là terre d’accueil pour le minage de bitcoins, la Chine a brutalement resserré la vis en juin 2021 et contraint à l’exil de nombreuses entreprises du secteur. Un tournant réglementaire qui s’inscrit dans la lignée de la politique mise en place par Pékin, destinée à limiter les sorties de capitaux du pays, le pouvoir voyant dans la reine des cryptomonnaies, et plus généralement dans les cryptoactifs, comme un moyen d’y échapper. Mais les choses évoluent doucement.

Dans le sillage de son voisin chinois, Hong Kong avait volontairement adopté une politique très stricte vis-à-vis de l’usage des cryptoactifs sur son territoire. Une posture réglementaire qui apparaît maintenant difficilement tenable alors même que d’autres régions du monde comme l’Europe se dotent de cadres réglementaires destinés à attirer les entreprises du secteur. Et l’ancienne colonie britannique entend bien en faire autant en relâchant un peu sa position.



Le trading crypto ouvert aux particuliers

Cet assouplissement de la réglementation est notamment symbolisé par la création d’une licence établissant des règles claires pour les plateformes d’échanges en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de comptabilité et d’audit ainsi que de la gestion des risques et la cybersécurité.

Jusque-là réservés aux investisseurs professionnels avec un portefeuille d’au moins 8 millions de dollars hongkongais, soit environ 950.000 euros, les investissements dans les cryptoactifs les plus populaires comme le bitcoin et l’ether (cryptomonnaie native du réseau Ethereum) sont désormais autorisés aux particuliers depuis le 1er juin.

Pour être admises à proposer un cryptoactif à ses utilisateurs, les plateformes d’échanges devront satisfaire à des «critères minimaux» permettant d’éviter au maximum «les manipulations de marché». Pour de nombreux observateurs, les exigences permettant aux investisseurs particuliers de pouvoir investir dans les cryptoactifs seraient tout de même «plus strictes» que dans d’autres juridictions.

Les obligations concernant la cotation des cryptoactifs par les plateformes d’échanges sont un sujet de préoccupation récurrent pour les régulateurs puisque ces dernières tirent une grande partie de leurs bénéfices via les commissions perçues lors des échanges.

Sous l’ancienne réglementation, seules deux plateformes d’échanges ont été autorisées à proposer des services autour des cryptoactifs : Hashkey et OSL. Le superviseur hongkongais, La Securities and Futures Commission (SFC), a déclaré avoir reçu «152 contributions écrites» d’entreprises du secteur lors de la période de consultation précédant le lancement du nouveau régime. Certains grands acteurs du marché comme les plateformes Huobi et OKX ont déclaré leur intention d’entamer un processus dans le but d’obtenir une licence.



Lancement d’un stablecoin institutionnel

Moins de quelques jours après la mise en application du nouveau régime, First Digital Group qui fournit des services de conservation de cryptoactifs pour les institutionnels, a annoncé le 1er juin le lancement d’un stablecoin, un cryptoactif dont le cours est adossé à celui d’une monnaie traditionnelle ou d’un autre cryptoactif. Ce dernier sera arrimé au dollar et ne sera accessible que pour les institutionnels à l’image de celui lancé le 20 avril par SG-Forge, la filiale du groupe Société Générale.

A lire aussi:

Le FDUSD (First Digital US Dollar) sera émis dans un premier temps sur la blockchain Ethereum et via la BNB Chain, la blockchain interne à l’écosystème Binance, plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaie au monde qui revendique près de 120 millions d’utilisateurs à travers le monde. Son médiatique PDG Changpeng Zhao s’en est d’ailleurs félicité alors que le BUSD, le stablecoin de sa plateforme, a connu un coup d’arrêt après l’ordre donné par le régulateur new-yorkais en février dernier de ne plus émettre de nouvelles unités, jugeant que son émission avait enfreint la réglementation.

A lire aussi:

Le fonctionnement du FDUSD sera similaire à celui d’un stablecoin dit «centralisé», c’est-à-dire émis par une société privée qui garantit avoir en réserve au moins autant de dollars (ou autre monnaie traditionnelle) que le nombre d’unités en circulation.