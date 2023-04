Graphique: Les stars de la crypto renouent avec une tendance haussière

La chute de Terra, celle de Three Arrows Capital, la faillite de FTX ou les déboires de Genesis, auraient pu laisser croire que les cryptomonnaies, même les plus robustes, ne s’en remettraient pas. Force est de constater que le bitcoin et l’ethereum n’ont pas totalement refroidi leurs utilisateurs. Juste après l’épisode FTX, elles avaient perdu respectivement 55 et 65% de leur valeur. Un an plus tard, elles ont repris unevingtaine de points de pourcentage. En avril de cette année, le bitcoin a brièvement franchi à la hausse les 30.000 dollars. C’est encore loin des 65.000 dollars atteints fin 2021, voire des 40.000 dollars du début de 2022. Le mouvement de hausse est progressif, mais la tendance est bien là.

Certains estiment même que la disparition des moutons noirs sera bénéfique, à terme, pour la cryptosphère. Certainement les mêmes observateurs qui ont vécu la crise internet et les faillites en série qui ont touché l’industrie au début des années 2000. Et qui maintenant ne jurent plus que par le numérique.