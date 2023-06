Floa assouplit son offre et mise sur le pilotage des paiements fractionnés

Encore plus de souplesse dans le paiement fractionné. Voilà ce que propose Floa dans son application mobile grâce à plusieurs fonctionnalités qui existaient déjà séparément et qui sont désormais réunies. C’est le Buy Now Pay Whenever (acheter maintenant, payer à tout moment) : ainsi, un consommateur pourra décider d’étaler un paiement en quatre fois avant, pendant ou après son achat.

Outre le classique paiement fractionné décidé au moment du règlement, en trois ou quatre fois, sur une durée maximale de 90 jours afin de rester hors du périmètre du crédit à la consommation, l’application Floa permet aussi de décider a posteriori d’étaler un ou plusieurs paiements. Dans ce cas, le compte du client est crédité de la somme correspondante moins la première mensualité, et les autres échéances sont prélevées normalement.

Mini-prêt avant l’achat

Désormais, le consommateur peut aussi grâce à cette même application demander un prêt «coup de pouce» instantané remboursable en trois ou quatre fois, avant même de réaliser son acquisition. Cette avance peut monter jusqu’à 1.500 euros. Le client est aussi informé de la somme à laquelle il peut prétendre, car Floa, qui opère dans l’orbite de BNP Paribas, réalise un scoring de solvabilité à partir des paiements fractionnés déjà réalisés. L’autre moyen repose sur l’open banking, en proposant aux clients de connecter leurs comptes bancaires, un choix fait par la moitié des clients environ.

Outre que ces diverses fonctionnalités permettent d’accéder au paiement fractionné même lorsqu’il n’est pas proposé par le commerçant, «elles donnent au consommateur davantage de moyens de gérer son budget comme il l’entend, soulignent Marc Lanvin, directeur général délégué de Floa et Damien Lacroix, directeur de l’innovation. La transparence est très importante, c’est pourquoi le client peut accéder dans l’application à toutes les informations utiles : taux effectif global, échéancier, niveau des mensualités. Il peut aussi paramétrer des alertes en lien avec son agenda électronique. Ce n’est pas une shopping app, contrairement à ce que certains de nos concurrents proposent, c’est d’abord un outil de visualisation et de pilotage. » Une façon de responsabiliser le consommateur et d’éviter l’utilisation immodérée du paiement fractionné, qui pourrait mener à du surendettement. Mais aussi d’anticiper la directive sur le crédit à la consommation qui devrait exiger une meilleure information du client.

Frais supportés par le client

Ces différentes fonctionnalités sont déjà disponibles séparément chez certains partenaires : le mini prêt instantané chez Lydia, le paiement fractionné immédiat dans Joko et le paiement fractionné a posteriori chez Bankin. L’innovation réside dans le fait de les avoir réunies dans une seule application. Ce qui devrait favoriser son utilisation et permet aussi de contourner les marchands qui ne souhaitent pas contractualiser avec Floa. D’ailleurs, alors que les taux remontent, de moins en moins de commerçants acceptent de prendre en charge le coût du service : établir une relation directe entre la banque et l’acheteur permet aussi de reporter les frais sur celui-ci.

Classé parmi les leaders du marché français, Floa compte ainsi préserver sa place, alors que les Paypal, Klarna, Alma, Younited ou Satispay cherchent à s’imposer dans ce domaine, et que les établissements financiers spécialisés lancent des offres similaires, en complément du crédit à la consommation, leur cœur de métier.