FIS revend 55% de Worldpay pour 10,7 milliards de dollars

Finalement, une fusion peut présenter plus d’inconvénients que d’avantages, lorsqu’on dépasse une certaine taille. FIS a bien fini par s’en rendre compte après les pressions exercées par deux hedge funds activistes, D.E. Shaw et Jana Partners, pour pousser l’entreprise à changer sa feuille de route. FIS avait donc lancé une revue stratégique en décembre dernier, avant d’annoncer en février son intention de se séparer de son activité dédiée aux marchands, essentiellement celle de Worldpay acquis en 2019 pour 43 milliards de dollars.

Trouver un repreneur n’aura pas été bien long : FIS vient de signer la cession de 55% de Worldpay à la société de capital investissement GTCR, basée à Chicago. FIS devrait ainsi toucher 10,7 milliards de dollars, ce qui valorise Worldpay 18,5 milliards de dollars (deux fois moins que son prix d’achat d’il y a quatre ans). GTCR s’est également engagé à investir 1,25 milliard de dollars dans Worldpay pour financer d’éventuelles futures acquisitions.

Lien maintenu

La relation entre FIS et Worldpay n’est pas rompue : outre que FIS conservera 45% du capital de Worldpay, un accord commercial entre les deux parties doit être signé afin de poursuivre les ventes croisées d’un côté comme de l’autre.

C’est un peu comme si Worldpay reprenait le cours de son existence, après une intégration trop compliquée au sein de FIS. C’est d’ailleurs Charles Drucker, l’ancien président et directeur général de Worldpay qui reprendra les rênes de la société une fois la scission réalisée. Worldpay reste le leader des technologies d’acceptation de paiements pour les marchands, avec un volume annuel de 2.000 milliards de transactions processées pour un million de points de vente. Présente dans 125 pays, la société permet d’accepter plus de 300 instruments de paiement.

Réinvestir dans l’innovation

Selon le communiqué de GTCR, celui-ci compte bien «accélérer la croissance de Worldpay grâce à l’innovation et à des acquisitions stratégiques. En tant qu’entreprise indépendante, Worldpay sera bien positionnée pour tirer parti d’une agilité renforcée qui lui permettra d’accélérer sa croissance organique en augmentant l’investissement dans les produits et les technologies, en entrant sur de nouveaux marchés, en étendant son empreinte géographique et en investissant dans des domaines clés.» GTCR est présent de longue date dans les paiements et considère Worldpay «un leader innovant qui a su développer des produits adaptés aux marchands comme aux consommateurs.»

De son côté, FIS, dont le conseil d’administration a approuvé l’opération à l’unanimité, prévoit d’utiliser l’argent de la vente «pour se désendetter, pour procéder à un rachat d’actions autorisé, mais aussi pour les besoins généraux de l’entreprise et pour maintenir une notation de crédit de haute qualité», selon le communiqué publié le 6 juillet. Surtout, la société veut simplifier son organisation et se concentrer sur l’innovation pour développer des « technologies de nouvelle génération».

La transaction doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence. Elle devrait être terminée au premier trimestre 2024.