Ethereum est en bonne voie pour permettre à ses investisseurs de retirer leurs ethers

Mi-septembre, la blockchain Ethereum a réussi sa grande mue écologique en changeant son consensus de validation. Depuis cette date, ce ne sont plus à l’aide de cartes graphiques que les blocs et donc les transactions sont validés mais en bloquant ses ETH, la cryptomonnaie native d’Ethereum, dans le réseau. Cette action est nommée staking dans le jargon crypto. Un changement de consensus qui permet à Ethereum de réduire sa consommation énergétique de près de 95%, argument non-négligeable pour attirer les investisseurs du monde financier traditionnel en évitant les débats récurrents autour de la consommation énergétique qui touche le monde de la crypto.

Pour être validateur et ainsi gagner le droit de toucher un rendement pour ce rôle, il est nécessaire d’immobiliser au moins 32 ETH. Un système de délation se met alors en place pour s’assurer que tous effectuent bien leur travail. En cas de manquement aux règles, des ethers stockés peuvent être confisqués ou détruits.

Les investisseurs ont la possibilité de bloquer leurs ETH, et donc de toucher un rendement associé, depuis décembre 2020. Actuellement, le premier stakeur est Lido Finance qui concentre à lui-seul près de 30% des ETH immobilisés avec plus de 158.000 validateurs. Le rendement actuel annuel est d’un peu plus de 5%. Plus de 16 millions d’ETH d’une valeur de 26 milliards de dollars œuvrent actuellement à la validation des blocs.

Récupérer sa mise

Pour le moment, les investisseurs n’ont pas la possibilité de retirer leurs ETH du réseau pour des raisons de sécurité, la crainte étant qu’un trop grand nombre décident de ne plus participer à la validation et donc mettent en péril la sécurité de la blockchain. Une mise à jour baptisée Shanghai doit enfin régler ce problème en rentrant en application au mois de mars.

Comme pour The Merge, cette mise à jour s’effectue par étape et nécessite d’être appréhendée via des réseaux de test. Ce mardi, Shanghai a été déployée avec succès sur Sepolia, le deuxième plus grand réseau de test de l’écosystème Ethereum. Sa mise en application n’est donc plus qu’à un test, sur le réseau Goerli avant le déploiement grandeur nature. Un succès permettrait de consolider la suprématie d’Ethereum comme blockchain publique numéro un du marché en démontrant une nouvelle fois sa capacité à évoluer. L’autre développement d’infrastructure très regardé par les investisseurs concerne l’avancement des «Layer 2», ces sortes de secondes couches qui doivent permettre à Ethereum de réduire significativement ses frais de transactions.