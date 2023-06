Distingo Bank se lance en Allemagne avec Raisin

Grandir vite et soutenir la stratégie de croissance de Stellantis, voilà l’objectif de Distingo Bank. Cette marque de PSA Banque France, devenue Banque Stellantis France en avril dernier, est en pleine croissance avec 3 milliards d’euros collectés, et souhaite accélérer.

C’est pourquoi Distingo a choisi Raisin pour partenaire afin d’entrer en Allemagne où elle compte accéder à davantage de liquidités. «Nous connaissons bien Raisin, explique Sarah Zamoun, responsable de l’activité de Distingo Bank. Raisin est bien implantée en Allemagne où il y a beaucoup d’espace pour collecter des dépôts, et c’est un partenaire qui nous permettra de grandir dans le respect de la conformité. Nous voyons dans ce partenariat une belle opportunité de croissance.» Car Raisin a monté une infrastructure technologique et réglementaire qui permet de faire voyager les flux d’argent d’un pays à l’autre et, ainsi, de construire l’Europe des dépôts.

Fondée en 2012 en Allemagne, Raisin a commencé par proposer aux particuliers de placer leur argent auprès d’institutions financières en Europe, puis au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Raisin est ainsi devenue un facilitateur pour les établissements financiers qui souhaitent collecter de l’argent hors de leurs frontières sans forcément s’installer dans d’autres pays, soit quatre cents banques et prestataires de services financiers de plus de 30 pays. Les encours sous gestion ont atteint les 38 milliards d’euros, générant plus de 850 millions d’euros d’intérêts.

Une quinzaine de banques partenaires en France

«Nous travaillons déjà avec près de 400 banques dans le monde dont une quinzaine de banques françaises, détaille Katharina Lueth, directrice de la relation clients de Raisin. Nous leur proposons un moyen attrayant d’accéder à d’autres marchés et prenons en charge le marketing et le service client, ainsi que la communication. Nous mettons à leur service notre expertise des marchés.» Parmi les clients français de Raisin, on compte Orange Bank, Oney, RCI Bank, le Crédit Agricole Consumer Finance ou Younited. Les établissements français sont d’ailleurs bien perçus en Allemagne, considérés comme solides et offrant de bonnes rémunérations. Il faut dire qu’ils sont contraints sur le marché français à proposer des taux d’intérêt capables de rivaliser avec le Livret A et l’épargne règlementée, qui n’existent pas ailleurs.

Distingo Bank se lance donc avec un Livret commercialisé au taux de 2,5% avec un bonus pour les nouveaux clients Raisin et Distingo Bank de 20 euros pour une souscription entre 5.000 et 20.000 euros et de 50 euros pour une somme supérieure à 20.000 euros. Ce bonus sera versé au bout de six mois, si le compte est toujours ouvert. Les comptes à terme seront lancés dans un second temps, en septembre.

Grâce à son modèle international, Raisin dispose d’une vision large sur les flux de dépôts et note que les sommes actuellement investies sur sa plateforme vont en grande partie aux établissements français et italiens (environ 30% chacun), devant les Allemands (25%), le reste étant réparti entre de nombreux pays.