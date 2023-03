Deux nouveautés pour une combinaison gagnante

La proposition de la Commission européenne de rendre obligatoire le virement instantané (SCT Inst) et d’en plafonner le tarif au niveau du virement classique arrive comme un petit coup de fouet pour les banques. Le SCT Inst ne représente encore que 13 % des virements en Europe et 3 % en France, alors qu’il est paré de nombreuses vertus : meilleur choix de modes de paiement pour les particuliers, notamment pour contourner les plafonds de cartes bancaires, plus de commodité, meilleure maîtrise des flux de trésorerie pour les entreprises, réduction des coûts de fonctionnement… En Europe, un tiers des fournisseurs de paiements ne le proposent même pas ! Entre 1,34 et 1,84 milliard d’euros sont immobilisés en raison des délais de traitement des virements, selon la Commission européenne. Pourquoi une telle inertie ?

Plusieurs obstacles restent à lever. D’abord, le tarif peut dissuader les consommateurs d’utiliser le virement instantané, de là la décision de Bruxelles de plafonner le coût. En France, plusieurs banques ont déjà adopté la gratuité, dont Boursorama, La Banque Postale ou BNP Paribas pour ses clients équipés d’un forfait. D’autres pourraient attendre l’entrée en vigueur du règlement dans douze mois pour s’y plier. Plus généralement, les instances européennes poussent pour une gratuité du virement instantané, ce qui ne réjouit pas les banques. Celles-ci y voient un investissement lourd sans modèle économique rentable à court terme, mais aussi un risque d’entamer les revenus issus de la carte bancaire, nettement plus rémunératrice.

Ensuite, si la plupart des établissements français ont désormais des API (interfaces de programmation) opérationnelles, les systèmes informatiques des banques ne sont pas conçus pour gérer du temps réel. Mais il existe des méthodes pour compenser ce délai de latence. En revanche, le filtrage des transactions surtout transfrontalières pose problème : 9,4 % sont rejetées pour cette raison, dont 99 % à tort. Là encore, la Commission propose une harmonisation des pratiques sur un rythme quotidien pour débloquer ce frein. La question de la fraude occupe également les esprits, d’autant plus que le SCT Inst est irrévocable : impossible de rapatrier les fonds une fois la transaction validée. Mais là encore, des solutions technologiques émergent permettant de gérer ce risque en temps réel, comme Marble, start-up française, qui a été choisie par Numeral, une plateforme de gestion des paiements pour les entreprises, accessible par API.

Créer la confiance

Le virement instantané reste essentiellement utilisé pour les paiements entre particuliers, notamment via Paylib entre amis qui compte 30 millions d’inscrits. Un déploiement pour payer les professionnels est à l’étude. L’adoption massive est plutôt attendue du côté des entreprises qui rechignent à payer des commissions de 3 % sur les cartes business, mais le virement instantané seul ne suffit pas en soi. Pour répondre à leurs besoins, des développements sont nécessaires, comme la combinaison avec l’initiation de paiement dont la connexion au compte bancaire via open banking et la validation par le payeur fluidifient le processus. Fintecture, qui vient de lever 26 millions d’euros, y travaille dur : « Demain, le SCT Inst sera la norme, prévient Faysal Oudmine, son fondateur et directeur général. En attendant, nous permettons aux marchands de sécuriser leurs encaissements et d’obtenir une confirmation immédiate du paiement qu’il soit initié en virement instantané ou Sepa (espace unique de paiement en euros, NDLR) classique. Un service unique sur le marché que nous arrivons à fournir grâce à un algorithme propriétaire, Smart Acceptance. »

C’est cet ensemble de services qui crée la confiance chez les entreprises. D’ailleurs, Fintecture attire des clients dans les services interentreprises, le BTP, le secteur médical ou l’hôtellerie-restauration. La start-up approche les 10.000 paiements par jour. Les agrégateurs comme Bridge développent des offres via l’intégration dans les logiciels de facturation et de trésorerie, ce qui permet de payer plus facilement les salaires ou les fournisseurs. Bridge envisage même de déployer son offre pour faciliter les investissements en crowdfunding ou en crypto-actifs. Le secteur public pourrait aussi gagner en efficacité sur le versement de ses prestations. L’innovation n’en est encore qu’à ses débuts.