De nouvelles fintechs entrent au Next 40 et au French Tech 120

ClubFunding fait son entrée au French Tech Next 40. Cette plateforme de financement participatif spécialisée dans l’immobilier et créée en 2015 détient près du tiers de ce marché en France. En 2022, elle a financé 346 projets pour un montant total de424,5 millions d’euros, en hausse de 55% par rapport à 2021. Elle compte 25.000 investisseurs et génère un rendement moyen de 10% sur des obligations de 12 à 24 mois. Rentable depuis ses débuts, ClubFunding a levé 125 millions d’euros en septembre 2022. « Cela nous permettra d’accélérer notre expansion internationale, estime Elisa Muntean, directrice générale adjointe et directrice financière de ClubFunding Group, soit par la croissance organique en créant des équipes locales, soit par l’acquisition d’acteurs locaux. Toutes les options sont ouvertes. » Clubfunding a déjà accompagné ses porteurs de projets en Espagne, au Portugal, en Belgique et au Luxembourg. C’est le profil type des start-up qui pourraient rapidement atteindre le statut de licorne, comme Qonto, Payfit, Spendesk, Younited, Lydia ou Ledger entrées dans le Next 40 depuis 2019. Avec Alan, Descartes Underwriting, Ivalua, Pigment, Shift Technology et Swile, le Next 40 compte treize fintechs.

Le French Tech 120, lui, voit arriver cette année Seyna, une assurtech qui propose une suite technologique dédiée au courtage, de la souscription à la gestion des sinistres. Elle a obtenu en 2019 un agrément en tant qu’assureur porteur de risque en santé et prévoyance. Après avoirlevé 47 millions d’euros en tout, Seyna est en mesure de créer ses propres produits d’assurance sur mesure avec les courtiers. Son activité est en forte accélération, son chiffre d’affaires atteint 46,8 millions d’euros, soit plus de 2,5 fois celui de 2021. Seyna travaille avec 90 courtiers et couvre un million de personnes. Elle compte se développer sur les services (réseau de soins, assistance, téléconsultation).

Le French Tech 120 accueille également HelloCSE et Lucca, qui contribuent à la gestion financière des entreprises, la première en tant que plateforme d’accès aux offres intéressant les CSE et la seconde pour ses solutions de gestion des achats et de gestion de la paie. Le palmarès comprend aussi Agicap (trésorerie), Alma (scoring crédit), Leocare (assurance) et Pennylane (comptabilité), entrées les années précédentes.